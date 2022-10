Dominanz von Verstappen : Darum darf die Formel 1 auf mehr Spannung hoffen

Aktualisiert am

Mit seinem 13. Sieg in diesem Jahr egalisierte Max Verstappen die von Michael Schumacher und Sebastian Vettel gehaltene Bestmarke. Bild: Sportphoto by Laci Perenyi

Weltmeister Max Verstappen siegt beim Grand Prix in den USA zum 13. Mal in dieser Formel-1-Saison. Das Rennen in Austin macht allerdings Hoffnung auf eine spannende Weltmeisterschaft 2023.