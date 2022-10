Formel 1 : Red Bull hat gegen Budgetdeckel verstoßen

Aktualisiert am

Das Formel-1-Team Red Bull hat in der ersten Weltmeister-Saison von Max Verstappen mehr Geld ausgegeben als nach den Regeln erlaubt. Wie der Motorsport-Weltverband Fia am Montag nach einer Monate dauernden Kostendeckelüberprüfung mitteilte, überschritt der Rennstall die festgelegte Kostengrenze im vergangenen Jahr allerdings nur geringfügig. Aus dem Gutachten geht hervor, dass Red Bull zudem wie das Aston-Martin-Team von Sebastian Vettel gegen Verfahrensregeln im Rahmen der Budget-Richtlinien verstoßen hat.

Die Fia will nun mögliche Sanktionen gegen die beiden Rennställe prüfen. Der Dachverband wies darauf hin, dass die Vergehen der Teams finanzielle sowie sportliche Strafen nach sich ziehen können. Ein zwingender Abzug von WM-Punkten in der Konstrukteurswertung erfolgt jedoch erst bei erheblicher Überschreitung der Kostengrenze. Das wäre der Fall, wenn ein Team für das Vorjahr mehr als fünf Prozent über dem Limit von 148,6 Millionen US-Dollar (derzeit etwa 151,8 Millionen Euro) gelegen hätte. Der erste WM-Titel von Verstappen ist damit wohl nachträglich nicht in Gefahr.

Der Kostendeckel sollte die Chancengleichheit erhöhen, auch wenn wichtige Posten wie die Fahrergehälter nicht mitgerechnet werden. Der Plan wurde von allen Teams gemeinsam ausgearbeitet.

Zuletzt hatte es heftigen Wirbel um mögliche Regelverstöße bei Red Bull gegeben. Der Rennstall vermutete einen Angriff der Konkurrenz dahinter, um Unruhe im Fahrerlager zu stiften.

Mehr zum Thema 1/

Mercedes und Ferrari hatten indirekt schon Konsequenzen gefordert, auch wenn gegenseitig keine Namen genannt wurden. Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies rechnete vor: „7 Millionen, das sind 70 Ingenieure, und 70 Ingenieure bringen dir sehr viel Rundenzeit.“

„Wir wollen, dass diese Aussagen widerrufen werden. Es ist nicht akzeptabel, solche Dinge zu sagen“, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner, der davon überzeugt war, nichts Falsches getan zu haben: „Es wurde eine Grenze überschritten, Bestrafungen für uns zu fordern.“ Red Bull behielt sich rechtliche Schritte vor. Die Aussagen seien „diffamierend“.