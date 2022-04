Europa-Auftakt in Imola : Warum ist die Qualifikation der Formel 1 schon am Freitag?

Die Formel 1 kommt nach Europa. Nach den Überseerennen in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien steht der Große Preis der Emilia-Romagna an diesem Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei Sky und RTL) auf dem Programm. Ein Rennen in Italien auf der Traditionsstrecke in Imola, das kommt den Ferrari-Fans gerade recht. Schließlich hat die Scuderia das schnellste und zuverlässigste Auto im Feld, Chefpilot Charles Leclerc konnte zwei von drei WM-Läufen gewinnen. Kein Wunder also, dass das Rennen längst ausverkauft ist, 100.000 Fans werden erwartet.

Wer geht als Favorit ins Wochenende?

Eindeutig Ferrari. Nach Jahren der Mittelmäßigkeit ist der neue F1-75 der ersehnte große Wurf. Leclerc führt die WM mit 71 Punkten einsam an. Das liegt auch an der schwächelnden Konkurrenz, allen voran Red Bull. Das Team von Weltmeister Max Verstappen steht früh in der Saison unter Zugzwang. Der RB 18 ist zu langsam und zu unzuverlässig.

Für Imola kündigte Motorsportchef Helmut Marko Verbesserungen an. Das Auto soll leichter werden, davon erhofft sich das Team „ein paar Zehntelsekunden“. Doch gilt das alte Rennfahrersprichwort: Wer im Ziel Erster sein will, der muss erst einmal ins Ziel kommen. In zwei von drei Rennen fiel Max Verstappen aus, gestoppt von technischen Problemen. Die Zuverlässigkeit ist das zentrale Problem von Red Bull.

Das Wetter könnte für zusätzliche Spannung sorgen. Schon im Vorjahr fand das Rennen unter Mischbedingungen statt. Auch dieses Wochenende soll es in Imola immer wieder regnen, für den Rennsonntag sind Schauer vorhergesagt. Vielleicht profitiert am Ende ein Außenseiter von der möglichen Wetterlotterie.

Was ist besonders?

Das Wochenende läuft anders ab als sonst. In Imola steht das erste von drei Sprintrennen des Jahres an. Schon am Freitag (17.00 Uhr) findet die Qualifikation für den Sprint am Samstag (16.30 Uhr) statt. Vorher gibt es an beiden Tagen jeweils ein freies Training.

Das Sprintrennen am Samstag entscheidet über die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag. Ein gutes Ergebnis im Sprint bringt zudem wertvolle Punkte für die Fahrerwertung – und zwar deutlich mehr als noch im Vorjahr. Bislang bekamen nur die drei Bestplatzierten Punkte (3-2-1). Jetzt gibt es für die ersten acht Fahrer WM-Zähler: Der Sieger bekommt acht Punkte und der Achtplatzierte immerhin noch einen. Die anderen beiden Sprintrennen finden in Österreich und Brasilien statt.

Wie steht es um die Deutschen?

Sebastian Vettel erlebte in Australien ein Wochenende zum Vergessen. Sein Aston Martin ist schwer zu fahren. Zumal verpasste der viermalige Weltmeister die ersten beiden Rennwochenenden wegen einer Corona-Infektion. Damit fehlen ihm jede Menge wertvolle Runden im neuen Auto. „Imola“, sagt Vettel, „ist ein echter Test für Mensch und Maschine“. Ein Wochenende ohne Probleme wäre bereits ein Fortschritt für den Heppenheimer.

Mick Schumacher startet in Imola derweil den nächsten Anlauf, die ersten Punkte seiner Formel-1-Karriere einzufahren. Sein Haas-Bolide, der viel schneller ist als im Vorjahr, bietet das Potenzial dafür. Durch das Sprintrennen ergeben sich gleich zwei Möglichkeiten auf ein Punkteresultat. Darüber hinaus geht es für Schumacher einmal mehr darum, schneller zu sein als Teamkollege Kevin Magnussen.

Und was ist los bei Lewis Hamilton?

Der Rekordweltmeister der Formel 1 will den Fußballklub FC Chelsea übernehmen. Er erklärte seine Beteiligung an dem Plan auch mit seiner früheren Fußballleidenschaft. Als er jung gewesen sei, habe er mit den Jungs um die Ecke Fußball gespielt, erzählte er. Hamilton möchte sich als Investor an einem Konsortium beteiligen. „Als ich davon gehört habe, dachte ich: Wow, das ist eine der größten Gelegenheiten, Teil von etwas Großem zu sein.“ Zahlen nannte er nicht, betonte aber: „Chelsea ist einer der größten Klubs der Welt.“ Der britische Multimillionär Sir Martin Broughton führt das Konsortium an.