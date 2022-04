Aktualisiert am

„Ein totales Debakel für Ferrari in Imola“

Pressestimmen zur Formel 1 : „Ein totales Debakel für Ferrari in Imola“

Die Tifosi hofften auf eine große Party in Rot, werden aber arg enttäuscht. Stattdessen gewinnt Max Verstappen das Formel-1-Rennen in Imola. Die Medien staunen zudem über Lewis Hamiltons „Horrorshow“.

Für Ferrari und Charles Leclerc lief es in Imola alles andere als gut. Bild: dpa

Weltmeister Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Imola gewonnen. Der Niederländer setzte sich am Sonntag beim Großen Preis der Emilia Romagna in seinem Red Bull vor Teamkollege Sergio Perez aus Mexiko und dem britischen McLaren-Fahrer Lando Norris durch. Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien:

„The Sun“: „Max Verstappen hat seine Formel-1-Titelverteidigung mit einem routinierten Sieg in Imola wieder in Gang gebracht, während sich der WM-Führende Charles Leclerc spät im Rennen drehte. Für Lewis Hamilton hingegen war es eine weitere Horrorshow. Er erlebte ein weiteres Rennen, das man getrost vergessen kann, und beendete es auf Platz 13.“

„Daily Mirror“: „Max Verstappen überrundet Lewis Hamilton und gewinnt in Imola, während Ferrari ein Desaster erleidet.“

„The Guardian“: „Das lautstarke Getöse der Ferrari-Anhänger wurde durch ein Missgeschick zum Schweigen gebracht, als Leclerc in der Schlussphase seinem eigenen übermäßigen Ehrgeiz erlag und einen großen Fehler beging, der seine Führung in der Meisterschaft halbierte und einen spannenden Titelkampf neu entfachte.“

„Telegraph“: „So hatte sich Ferrari das Heimspiel nicht vorgestellt. Imola brachte einige Warnsignale. Der späte Dreher war ein besorgniserregender Hinweis darauf, dass Charles Leclerc vielleicht immer noch die Geduld fehlt, oder dass er anfällig ist für Druck.“

„Daily Mail“: „Für alternde Sportler besteht die Gefahr, dass die Zeit voranschreitet und ihre Kräfte plötzlich verschwinden. Das mag noch nicht für Lewis Hamilton gelten, selbst nach der erschreckendsten Vorstellung einer Karriere, in der er nach den Sternen gegriffen hat, nach einem hilflosen 13. Platz. Seine Widerstandsfähigkeit, sein Kampfgeist und das Bedürfnis, seine Kritiker Lügen zu strafen, könnten ihn noch immer zu neuen Höhen tragen. Dennoch ist es mittlerweile schwer zu glauben, dass der Brite jemals den achten WM-Titel wird einfahren können.“

Italien:

„Gazzetta dello Sport„: „Schwarzes Wochenende für Ferrari. Leclerc, die WM gewinnt man, indem man gewisse Fehler vermeidet! Der Monegasse jagt den zweiten Platz, nimmt sich zu viel vor und scheitert vor den Augen der Fans. Hamilton muss eine schwere Demütigung hinnehmen, er ist nicht mehr wiederzuerkennen.“

„La Repubblica“: „Verstappen unerbittlich, Leclerc sammelt Fehler.“

„Corriere della Sera“: „Diesmal gewann Verstappen sogar ohne Zweikampf, er verschlang Leclerc am Start, flog davon, während der Ferrari-Pilot langsam wirkte wie ein Taucher (...).

„Corriere dello Sport“: „Schwere Enttäuschung für Ferrari. Das Wochenende in Imola hätte nicht schlechter ausgehen können. Fehler, Pech und negative Umstände vor 100.000 enttäuschten Fans. Imola bezeugt einmal mehr, dass bei dieser WM auch die kleinsten Details zählen.“

„Tuttosport“: „Bitteres Wochenende für Ferrari. Zu vieles funktioniert nicht: der Start, der zweite Pilot, die Boxenstopps. Blamage für Teamchef Binotto, der vor den Tifosi auf eine bessere Leistung gehofft hatte. Jetzt heißt es, für den Neustart zu arbeiten.“

Niederlande

„AD.nl“: „Leclercs Fehler bringen Verstappen im Titelkampf weiter. Der Niederländer war in Imola eine Klasse für sich, ein Wochenende voller Siege. Es war ein gigantischer Schlag gegen seinen größten Konkurrenten.“

„De Telegraaf“: „Verstappen und Red Bull verpassen Ferrari einen rechten Haken. Der Niederländer fährt ein perfektes Rennen, und der dramatische Nachmittag der Scuderia sorgt für einen extra Boost.“

Spanien:

„Marca“: „Ein totales Debakel an einem schwarzen Tag für Ferrari vor den Augen der Tifosi, die völlig enttäuscht waren.“

„As“: „Untergang der Ferraris. Schlimmer geht's nicht. Verstappen ist im WM-Modus. Leclercs Übermut führte zum Dreher.“

„Sport“: „Vorführung durch Verstappen, Leclerc und Ferrari gehen sang- und klanglos unter. Von der theoretischen Überlegenheit des F1-75 war dieses Mal kaum etwas zu sehen. Schwerer, unverzeihlicher Fahrfehler von Leclerc. Lewis Hamilton scheint schon resigniert zu haben, die Überrundung durch Verstappen ist einer der schwärzesten Momente seiner Karriere.“

„El Mundo Deportivo“: „Max beißt kräftig zu, Red Bull reagiert im Weltmeisterstil. Bei Ferrari ging alles schief, und Lewis Hamilton geht in der Versenkung unter.“

Frankreich:

„Le Figaro“: „Verstappen hat die Kontrolle, Ferrari im Zeitlupentempo.“

„L'Equipe“: “Der Grand Prix in Imola kommt Ferrari teuer zu stehen. Charles Leclerc begeht seinen ersten Fehler der Saison, Carlos Sainz schafft nicht mal eine Runde. Die Party der Scuderia wird ruiniert, die Stimmung ist nicht mehr festlich.“

Schweiz:

„Blick“: „Verstappen-Sieg und Ferrari-Horror – Sauber-Party in Imola!“

„Tages-Anzeiger“: „Ausgerechnet im Ferrari-Land schlägt Red Bull zurück.“

Österreich:

„Kronen Zeitung“: „Verstappen verhagelt Leclerc den Ferrari-Heimsieg!“