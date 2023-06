Aktualisiert am

Red-Bull-Pilot Max Verstappen erringt in Kanada seinen 41. Sieg und zieht mit Ayrton Senna gleich. Die internationalen Medien sind begeistert von der Konstanz des Niederländers.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat beim Großen Preis von Kanada seinen sechsten Sieg im achten Saisonrennen eingefahren. Der Niederländer baute seinen Vorsprung in der WM-Wertung in Montréal auf 69 Punkte aus und steuert früh in der Saison auf seinen dritten Titel nacheinander zu. Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien:

„The Sun“: „Max Verstappen holt Red Bulls 100. Formel-1-Sieg mit einer weiteren krachenden Schau von Dominanz.“

„Daily Mail“: „Max Verstappen kommt nun auf vier Siege in Folge, siegt mit einer Führung vom Start bis zur Zielflagge und zieht gleich mit Ayrton Senna.“

Formel 1 Fahrerwertung

„The Guardian“: „Verstappen zieht mit Sennas Rekord gleich und baut seine Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft mit einem weiteren makellosen Sieg aus.“

„The Telegraph“: „Verstappens 41. Formel-1-Rennen war keines, das sehr lange im Gedächtnis bleiben wird. Er hatte durchweg die absolute Kontrolle über das Rennen.“

Spanien:

„Marca“: „Max Verstappen hat sich einen erneuten Sieg im Großen Preis von Kanada geholt, seinen sechsten in acht Rennen in diesem Jahr, aber dieses Mal war es anders. Fernando Alonso begleitete ihn aufs Podest, aber dieses Mal nur 9 Sekunden hinter ihm statt der üblichen 25 und zeigt damit, dass die Verbesserung von Aston Martin funktioniert.“

Formel 1 Teamwertung

„Mundo Deportivo“: „Er ist erst 25 Jahre alt. Aber er hat die Welt in seinen Händen. Max Verstappen, zweifacher Weltmeister und gegenwärtiger König der Formel 1, steuert auf seinen dritten Titel zu, ohne zu wanken.“

„As“: „Max gewinnt den Großen Preis von Kanada, aber Aston Martin und Mercedes beunruhigen Red Bull zum ersten Mal in dieser Saison.“

Italien:

„Corriere dello Sport“: „Max Verstappen ist im siebten Himmel nach dem Sieg im Großen Preis von Kanada, der seinem 41. persönlichen Triumph entspricht (Ayrton Senna erreicht) und dem 100. von Red Bull, das ein außergewöhnliches Ziel in weniger als zehn Jahren Geschichte erreicht.“

„Gazzetta dello Sport“: „Max uneinnehmbar, vierter Sieg in Folge für den Holländer auf Red Bull.“

„Tuttosport“: „Das Wochenende des Großen Preises von Kanada ist eines von denen, die Red Bull und Max Verstappen in Erinnerung bleiben: Der holländische Pilot hat tatsächlich sein 41. Rennen gewonnen und hat mit Ayrton Senna gleichgezogen, während der Rennstall auf den 100. Formel-1-Sieg in wenig mehr als einem Jahrzehnt seiner Geschichte kommt.“

Frankreich:

„L'Équipe“: „Es gibt Max Verstappen, und es gibt den Rest. In Führung vom Start bis zum Ziel holt der niederländische Pilot seinen 41. Erfolg und zieht mit einem gewissen Ayrton Senna gleich.“

Österreich:

„Kronen Zeitung“: „Max Verstappen ist einfach nicht zu stoppen! Der WM-Leader gewann am Sonntag auch den Grand Prix von Kanada und bescherte seinem Rennstall Red Bull den 100. Triumph in der Formel 1. Außerdem war es der 41. Grand-Prix-Sieg des Niederländers. Damit befindet er sich nun auf einer Stufe mit dem 1994 verstorbenen Dreifach-Champion Ayrton Senna.“

„Kurier“: „Red Bull und Max Verstappen schreiben Geschichte in der Formel 1.“

Mehr zum Thema 1/

Schweiz:

„Blick“: „Red Bull und sein Superstar Max Verstappen haben beim GP von Kanada Formel-1-Geschichte geschrieben: Das Dosen-Team feierte den 100. Triumph, und der Holländer steht jetzt erfolgsmäßig auf der gleichen Stufe wie Ayrton Senna.“

„Tages-Anzeiger“: „Es ist früh in diesem Grand Prix von Kanada, als Max Verstappen den Vogel abschießt. Zumindest meldet der WM-Leader genau das: dass er mit seinem Red Bull einen Vogel touchiert hat.“