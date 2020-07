Sebastian Vettel : Kalt abserviert

Die Maske ist gefallen. Das wirkt in Zeiten von Corona wie ein Affront. So wird ein Satz von Sebastian Vettel vom Donnerstag interpretiert und der Tonfall des Hessen während der virtuellen Pressekonferenz im Fahrerlager von Spielberg. Leicht indigniert erzählte der Ferrari-Pilot, wie er von dem geliebten Rennstall kalt abserviert worden ist im Mai. Während eines Telefonats mit Teamchef Mattia Binotto, ohne Vorwarnung: „Das war in erster Linie ein Schock und kam überraschend.“

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Jetzt weiß die Welt, was sie längst ahnte. Und dass die Rede von einer gemeinsamen Erkenntnis, von 2021 an unterschiedlicher Wege zu fahren, nichts als Geschwafel bot. Um Dollar ist es nicht gegangen, jedenfalls nicht um Vettels Honorar. Angeblich erklärte Binotto seinem viermaligen Weltmeister am Ende des Gesprächs, dass Ferrari kein Geld mehr habe, ihn angemessen bezahlen zu können. Sinngemäß etwa so: Die Kosten, lieber Seb, du weißt, wir schätzten dich als Mensch und Fahrer, aber das Sparprogramm, mi dispiace, gute Fahrt!