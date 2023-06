Formel 1 in Kanada : So steht es um Hamiltons Zukunft bei Mercedes

Es sei die Energie der Stadt, die ihn in Montréal zu so vielen Erfolgen getrieben habe, glaubt Lewis Hamilton. Sieben Siege und sechs Pole Positions stehen für ihn beim Großen Preis von Kanada, bei dem an diesem Samstag (22.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) das Qualifying gefahren wird, bislang zu Buche, er teilt sich beide Bestmarken mit Michael Schumacher. Rekordweltmeister unter sich eben. Der Circuit Gilles Villeneuve mit seinem ewigen Stop-and-Go scheint wie gemacht für Formel-1-Rennfahrer, die sich das im Rennkart erlangte Fahrgefühl aus ihrer Jugendzeit während der Grand-Prix-Karriere erhalten haben. Auf der Insel im Sankt-Lorenz-Strom egalisierte der Brite in Diensten von Mercedes 2017 auch die Bestmarke seines Idols Ayrton Senna von 65 Pole Positions.

Beim achten WM-Lauf des Jahres könnte der aktuelle WM-Spitzenreiter Max Verstappen nach Siegen mit dem großen Brasilianer (41 Erfolge) gleichziehen. Prompt musste Lewis Hamilton deshalb darüber Auskunft geben, ob er seinen eigenen Rekord von 103 Einzelsiegen durch Verstappen gefährdet sehe. Höflich attestierte der Mercedes-Pilot: „Max hat bisher einen unglaublichen Job gemacht, und er hat noch eine sehr lange Karriere vor sich, also kann er auf jeden Fall so weit kommen. Letztendlich sind Rekorde dazu da, gebrochen zu werden. Er hat ein tolles Team. Aber wir werden alles daransetzen, seinen Siegeszug zu verlangsamen.“