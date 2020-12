Nico Rosberg im Interview : „Lewis begibt sich in meine Fußstapfen“

Herr Rosberg, auch nach dem Ende Ihrer Karriere geht es in Ihrem Leben um Geschwindigkeit. Sie beschäftigen sich mit Speed Reading – wie erfolgreich sind Sie da?

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Lesen ist so viel wert im Leben, aber ich bin so langsam dabei, dass ich mich gern verbessern würde. Es gibt da einen Typen, er heißt Quick, und er ist eine Legende in diesem Bereich. Er hat schon Leute wie Elon Musk und Bill Gates gecoacht, mit seinen Tipps beschäftige ich mich gerade. Das ist faszinierend. Und es gibt ganz einfache Möglichkeiten, schneller zu lesen. Allein mit dem Finger über die Seiten zu gehen steigert die Geschwindigkeit, weil es dem Auge hilft, die Wörter zu erkennen.