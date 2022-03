Formel-1-Ersatz für Vettel : Die härteste Prüfung des Nico Hülkenberg

Anruf aus Bahrain. Nico Hülkenberg ahnte nichts von seinem Glück, als das Telefon am Donnerstag klingelte. Dann ging es schnell. Nachricht vom Formel-1-Rennstall Aston Martin: Sebastian Vettel positiv auf Covid-19 getestet. Der viermalige Weltmeister muss daheim in der Schweiz bleiben. Also Tasche packen, ab zum Flughafen.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Kaum hatte sich die Nachricht vom deutsch-deutschen Wechsel kurz vor dem Saisonstart der Formel 1 am Sonntag (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) im Fahrerlager von Bahrain verbreitet, wurde Hülkenberg schon als Teilnehmer der Presserunde am Freitagvormittag offiziell vorgestellt an Stelle des viermaligen Weltmeisters: Also erst mal schön Rede und Antwort stehen, bevor gefahren wird.

Das ist in diesem Fall der zweitbeste Weg, ein Comeback in der Formel 1 zu beginnen. Worüber sollte der Rheinländer aus Emmerich, ohnehin kein besonderer Freund erschöpfender Dialoge, sprechen können? Dass es merkwürdig ist, als Ersatzfahrer nicht am Ort des Rennplatzes herumzulungern, sondern weit weg allenfalls von der Formel 1 zu träumen. Wenn überhaupt.

Hülkenberg ist Realist, geprägt von der Härte des Geschäfts. Im Herbst 2010 saß er aufgelöst in Singapur, fürchtend, seine Karriere könnte beendet sein, bevor sie so richtig begonnen hatte. Bei Williams ging es, trotz einer Pole-Position in Brasilien auf abtrocknender Piste nicht weiter. Aber in der ersten Klasse schon: 179 Rennen ist er gefahren.

Flexibel, schnell, zuverlässig

Bei allem, was Hülkenberg erlebt hat, lässt sich jetzt schon sagen, dass es wohl die spannendste, wenn nicht härteste Prüfung sein wird. Eben mal so einspringen in den Dienstwagen von Vettel? Das geht, wenn man die Touren gewöhnt ist. Hülkenberg steuerte zuletzt auf dem Nürburgring einen Formel-1-Renner. Das war, als die Deutschen mit etwas Glück im Unglück der Pandemie noch mal einen Grand Prix ausrichten durften, im Oktober 2020, ist also bald anderthalb Jahre her. Damals ersetzte er im Racing Point, dem Vorgängerteam von Aston Martin, den Kanadier Lance Stroll.

Im Sommer zuvor war er zweimal für den Mexikaner Sergio Perez im selben Team eingesprungen, in Silverstone, wo die Formel 1 wegen der Pandemie zwei Rennen innerhalb einer Woche austrug. Damals wie heute stoppte das Virus die Stammpiloten. Und damals wie heute sprang Hülkenberg quasi aus dem Stand, aus einem Kölner Fernsehstudio ins Auto und erntete den Respekt der Kollegen: flexibel, schnell, zuverlässig.

Diesmal beträgt die Distanz vom Alltagsleben bis in die Traumwelt eines Rennfahrers nicht 60 Kilometer, sondern rund 5800 Kilometer. Der Sprung symbolisiert den Wechsel in eine neue Welt, in neue Autos, deren Fahrverhalten Hülkenberg allenfalls am Simulator gespürt hat, so schwerfällig wie sie mit nun 798 Kilogramm Mindestgewicht geworden sind, aber auch so bockig nach der Regelreform.

An sechs Testtagen gewöhnten sich die Stammpiloten an die neuen Dienstwagen, passten ihren Fahrstil an, um beim Beschleunigen, Bremsen und Einlenken nichts zu verschenken. Ein mühsamer Prozess. „Ohne Testtage im Auto wird es spannend sein zu erfahren, wie er das Auto fühlt“, sagte Mick Schumacher am Donnerstag in Bahrain. Schafft es Hülkenberg, der Ende Oktober 2021 ein Indy-Car-Auto testete, quasi aus dem Stand, das Potential des Aston Martin zu nutzen wie einst im Racing Point?

Der Le-Mans-Sieger von 2015 ist zwar in seinen 179 Grand Prix nie aufs Podium gefahren, eine Art Rekord. Aber niemand im Fahrerlager zweifelte an seiner Kernqualität, an seinem Gefühl für die Stärken und Schwächen der Rennwagen. Es wäre dennoch ein Wunder, wenn die Konkurrenz im vergleichbar schnellen Autos den alten Bekannten im AMR 25 nicht abschütteln könnte; zu allererst Vettels Teamkollege bei Aston Martin, Lance Stroll. Käme es doch dazu, dann müsste sich Vettel keine Sorgen machen.

Aber in der modernen Formel 1, die im Vergleich zur Ära Michael Schumacher kaum mehr testet, dient jeder Fahrkilometer beim Training wie beim Rennen als willkommene Lernhilfe. Vor allem zu Beginn einer Saison, vor allem zu Beginn einer neuen Rennwagen-Ära wie in diesem Jahr. Weil eine Woche nach dem Auftakt in Bahrain das zweite Rennen in Saudi-Arabien folgt, bietet sich Hülkenberg Eingewöhnungszeit.

Vorausgesetzt, Vettel genese nicht so schnell wie der Australier Daniel Ricciardo, der pünktlich zur Premiere im Königreich das Virus hinter sich gelassen hat. „Es ist sehr wichtig, von Anfang an dabei zu sein“, sagt der Australier nach seinem schwierigen Einstieg bei McLaren im vergangenen Jahr. Auch Vettel hatte länger gebraucht, bis er 2021 bei Aston Martin in die Gänge kam. Und so wirkte der kalte Wind unter dem blauen Himmel am Donnerstag wie ein Menetekel. Er blies Wüstensand auf die Rennstrecke, in die Boxengasse. Es kann gut sein, dass es im Getriebe von Aston Martin knirscht.