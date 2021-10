Aktualisiert am

New York

Motorsport in den USA

Motorsport in den USA :

Motorsport in den USA : Netflix als Motor der Formel 1

Die Formel 1 schaut neugierig über den Atlantik: Dort wächst ihr dank einer beliebten Serie Interesse zu. Für das Rennen 2022 in Miami gibt es schon 150.000 Anfragen für Tickets.

Die Formel 1 wird in den USA immer beliebter, ohne eine eigene Kampagne. Bild: AFP

Man könnte verstehen, wenn jemand wie er kein Interesse mehr an der Formel 1 hätte. Denn die Erfahrungen, die er 1993 machen musste, waren alles andere als erbaulich. Michael Andretti war damals bereits 30, ein erfolgreicher Fahrer auf den Hochgeschwindigkeitspisten der amerikanischen IndyCar-Serie und verbreitete als Sohn eines ehemaligen Weltmeisters ordentlich Stallgeruch.

Aber am Ende blieben nur Frust und Enttäuschung und als logische Konsequenz die Rückkehr in die Heimat noch vor dem Ende der Saison. Neue Regeln, die seine Trainingsmöglichkeiten auf Strecken einschränkten, die er allesamt nicht kannte, eine verfahrene Teampolitik um Personalien und Motoren und eine magere Ausbeute mit gerade mal einem dritten Platz in Monza hatten ihm jede Lust auf mehr ausgetrieben.