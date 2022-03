Bilder aus der Formel 1 : Als „Schumi“ sich küssen ließ

Michael Schumacher, ein Weltmeister in Ferrari-Kluft, wird 1997 in Monza überrumpelt. Bild: Daniel Reinhard

Was kann schon dabei heraus kommen, wenn zwei Fotografen ein Buch machen? Richtig, ein Bildband. Eine Serie von Fotos, verknüpft mit ein paar dürren Zeilen. Ein Bild sagt doch schon tausend Worte. So ist das in der Regel, nicht nur bei der Sportbuchproduktion. Daniel Reinhard wollte etwas anderes. Der Schweizer Fotograf lenkt in seinem gut zwei Kilogramm schweren Werk „Inside Formel 1“, Eine Motorsport-Zeitreise – von 1950 bis heute“ den Blick auf die Geschichte jedes Bildes aus verschiedenen Perspektiven.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Was sagt es dem Betrachter, was sagt es über die fotografierten Menschen, was über den Fotografen? In diesem Fall über zwei, über Vater und Sohn Reinhard. Erst der Senior und dann der Junior haben in den Epochen seit der Gründung der Formel 1 1950 mehrere hunderttausend Momente im Motorsport, vor allem in der Königsklasse fixiert. 320 davon sind auf 287 Seiten zu sehen. Große, kleine von Stars und Mitfahrern, mitreißende, berührende, erschreckende.