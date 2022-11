Formel 1 : Haas trennt sich von Schumacher und holt Hülkenberg

Mick Schumacher verliert sein Cockpit beim Haas-Rennstall und fährt 2023 nicht in der Formel 1. Sein Nachfolger wird der zwölf Jahre ältere Nico Hülkenberg. Er könne „es kaum erwarten, wieder an diesem Kampf teilzunehmen“.

Noch ein Rennen, dann ist vorerst Schluss für Mick Schumacher. Sein Formel-1-Rennstall Haas gab am Donnerstagvormittag um 9 Uhr Ortszeit in Abu Dhabi die Trennung vom Sohn des Rekordweltmeisters bekannt. Schumachers Vertrag als Stammpilot des amerikanischen Teams wurde nach zwei Jahren, wie zuletzt erwartet, nicht verlängert. Statt des 23 Jahre alten Deutschen wird kommende Saison der 35 Jahre alte Nico Hülkenberg im Haas-Cockpit sitzen. Der Formel 1 bleibt nach dem Rückzug des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel also ein deutscher Fahrer in der Saison 2023 erhalten.

„Ich möchte Mick Schumacher danken für seinen Beitrag zum Team in den vergangenen Jahren“, teilte Teamchef Günther Steiner in einer Erklärung des Rennstalls mit: „Er ist in seiner Zeit beim Haas F1 Team als Fahrer weiter gewachsen.“ Das gesamte Team habe sich für die Trennung entschieden. „Wir wünschen Mick alles Gute auf seinem Karriereweg.“ Schumacher kam in der Pressemeldung nicht zur Wort. Leistungsschwankungen sollen als Grund angeführt worden sein. Das Finale wird sein 43. Grand Prix sein. Bei 37 seiner bisher 42 Starts kam Schumacher ins Ziel.

„Mick hat eine Menge Potential, aber er kostet uns ein Vermögen“

Schumacher war am Mittwoch von Steiner über das Ende der Zusammenarbeit informiert worden. Vor dem Finale der Saison am Sonntag in Abu Dhabi (14 Uhr MEZ / live bei Sky und im FAZ.NET-Ticker) liegt er in der Gesamtwertung auf Rang 16 mit zwölf Punkten. Sein Teamkollegen Kevin Magnussen ist Zwölfter (25). Die beste Platzierung des Dänen, dessen Vertrag noch bis Ende 2023 läuft, war bislang Platz fünf beim Saisonstart in Bahrain. Schumacher wurde beim Großen Preis von Österreich im Sommer Sechster. Im Vergleich mit seinem Teamkollegen schnitt er im Qualifikationstraining eindeutig schlechter ab. In den 21 Rennen landete er aber dreizehn Mal vor dem sieben Jahre älteren Magnussen. Dass er weniger Punkte sammelte, hing auch mit Unfällen, technischen Defekten und Strategie-Fehlern zusammen.

Schumacher ahnte schon länger, dass er bei und mit Haas keine Zukunft haben werde. Die Entscheidung gegen ihn war angeblich erst vor dem Rennen am vergangenen Sonntag in Brasilien gefallen. Aus den Bemerkungen des Teambesitzers Gene Haas hatte er schon vor Wochen die Ablehnung herauslesen können: „Ich denke, Mick hat eine Menge Potential, aber er kostet uns ein Vermögen, er hat viele Autos geschrottet“, sagte der Milliardär. Es waren zwei heftige Unfälle, keine besonders hohe Quote. Angeblich kostete die Schrottproduktion drei Millionen Euro.

Haas, den vor allem Zahlen und Daten interessieren, gab seinem Piloten via Interview eine unerfüllbare Aufgabe mit auf den Weg: „Wenn er das nächste Rennen gewinnt, ist er drin.“ In dieser Saison siegten drei Teams: Red Bull (16 Mal), Ferrari (4) und Mercedes (1). Haas liegt in der Konstrukteurswertung auf Rang acht von zehn Teams. „Die Formel 1 ist mein Leben, ich liebe jeden einzelnen Moment davon, das Lernen und die harten Zeiten, das gehört dazu“, sagt Schumacher, „es ist nur eine Frage, wie man damit umgeht und es bewältigt.“