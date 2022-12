Formel 1 : Mick Schumacher wird Testfahrer bei Mercedes

Schumacher und Mercedes: Hinter dieser Kombination verbirgt sich eine lange Geschichte des deutschen Motorsports. Sie erzählt von Entdeckung, Förderung, Verlust und Rückkehr.

Am Donnerstag ist sie um ein neues Kapitel erweitert worden. Mick Schumacher wird vom 1. Januar an Ersatzfahrer des deutschen Formel-1-Rennstalls mit Sitz in England. Das gab das Team am Mittag bekannt. „Mick wird eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung des W14 spielen. Der 23-Jährige hat in seiner gesamten Karriere durch seine Reife, sein technisches Feedback und seine Arbeitsmoral beeindruckt – alles Eigenschaften, die bei einem Fahrer sehr geschätzt werden. Er schließt sich nun dem Team an, für das sein Vater Michael zwischen 2010 und 2012 gefahren ist“.

Eine Überraschung ist diese Nachricht nicht. Schon kurz vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi, als bekannt wurde, dass Schumacher als Stammpilot bei Haas keine Zukunft mehr haben sollte, hatte Mercedes‘ Teamchef Toto Wolff laut über sein Interesse am Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher gesprochen. „Mick ist ein talentierter junger Fahrer, und wir freuen uns, ihn im Team zu haben. Er ist ein harter Arbeiter, hat eine ruhige und methodische Herangehensweise und ist immer noch hungrig, zu lernen und sich als Fahrer zu verbessern“, erklärte Wolff nun.

„Es ist großartig, Mick an Bord zu haben“, ergänzte der Mercedes-Petronas-Chairman Markus Schäfer: „Wir haben große Pläne für 2023 und Mick ist als Teil der Mercedes-AMG Petronas F1-Familie ein wesentlicher Bestandteil dieser.“

Familie ist ein großes Wort und die Nennung im Spitzensport eher mit Vorsicht zu genießen. Schumacher wird liefern müssen. Wie kann er das als erster „Reserve-Driver“ (Ersatzfahrer), die englische Bezeichnung für seinen neuen Status? Aus der Distanz betrachtet ist diese Aufgabe ein Geduldsspiel mit geringer Chance auf einen Einsatz im Rennbetrieb.

Der 23jährige wird nach seinen ersten zwei Jahren als Pilot der Formel 1 nur dann in einem Grand Prix am Steuer eines Silberpfeils sitzen, falls Lewis Hamilton oder George Russell aus welchen Gründen auch immer nicht dazu in der Lage sind. Alle werden darum bemüht sein, das zu verhindern. Da es eine Kooperation mit Williams und McLaren gibt, wird diese „Chance“ Schumachers allerdings etwas erweitert. Und sonst? Zum Zuschauen verdammt als junger, hungriger Fahrer im Wartestand?

Der Ersatzfahrer ist zugleich Simulationspilot

So sieht es aus. Aber im Vertrag, das lässt sich auch ohne Einblick erkennen, wird haarklein geregelt sein, wann und wie Schumacher am Vortrieb des Seriensiegers teilzunehmen hat, zum Beispiel am Freitag vor einem Rennen. Der Ersatzfahrer ist zugleich Simulationspilot.

„Ich freue mich sehr darüber, als Reservefahrer für 2023 ein Teil des Mercedes-Teams zu sein“, erklärte Mick Schumacher laut einer Team-Mitteilung: „Ich werde alles geben, um in diesem sehr wettbewerbsintensiven und professionellen Umfeld zur Performance des Teams beizutragen. Ich betrachte dies als eine Art Neuanfang.“

Am Hauptsitz des Mercedes-Teams in Brackley steht einer der modernsten Simulatoren der Formel 1. Seit Testfahrten auf der Strecke reduziert wurden bis nun auf wenige Tage vor dem Saisonstart, hat dieses Werkzeug gewaltig an Bedeutung gewonnen. Nach den ersten Trainingsstunden von Hamilton und Russell an einem Freitag auf der Piste muss der Ersatzpilot in Brackley in den Simulator klettern. Dort soll dann etwa herausgefunden werden, welche Abstimmungsalternativen Mercedes voranbringen könnten bis zum Qualifikationstraining oder zum Dauerlauf über mehr als 300 Kilometer im Grand Prix. Die Ergebnisse werden zurück zum Rennplatz transferiert und dort verarbeitet. Im Idealfall ist die Simulationsgruppe Teil des Erfolgs.

Auch deshalb dankte Hamilton nach vielen seiner bislang 103 Siegen gerne auch dem Team in der Heimat. Schumacher würde dann aber längst in seiner Nähe sein. Bei allen Rennen in Europa wird er nach seinem Einsatz im Simulator an Freitagen zu den Rennstrecken reisen, um im Fall der Fälle das Steuer übernehmen zu können. Während der Übersee-Touren der Formel 1 klettert ein Nachwuchsfahrer auf den Simulator-Sitz, weil Schumacher nicht mehr rechtzeitig eintreffen könnte.