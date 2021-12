Mick Schumacher im Interview : „Mir wird gesagt, dass wir uns sehr ähnlich sind“

Aktualisiert am

Wie der Vater so der Sohn? Mick Schumacher spricht im Interview über die Vergleiche mit einem siebenmaligen Weltmeister, seine Lernkurve in der Formel 1 und Schach als Mittel zur Entspannung.

Herr Schumacher, ist Ihnen das erste Jahr Formel 1 schwer- oder leichtgefallen?

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Es ist mir leichtgefallen, reinzukommen. Ich habe mich im Auto sofort sehr wohlgefühlt. Das Wohlbefinden ist für mich der Schlüssel. Es macht so viel Spaß. Die Autos sind so viel schneller als in den Nachwuchsklassen, die Geschwindigkeit auf allen Ebenen ist viel höher. Das fasziniert mich, da wollte ich hin. Ich habe sofort gespürt, dass ich das Tempo aufnehmen kann.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Betrachten Sie diese Erfahrung als Beweis für Ihre Formel-1-Reife?