Aufregung nach Titelrennen : Die Selbstzerfleischung der Formel 1

Am Donnerstag erhält Max Verstappen bei der Gala des Internationalen Automobil-Verbandes in Monaco den Weltmeister-Pokal der Formel 1 – vielleicht. Es könnte auch anders kommen. Weil sich Mercedes am Sonntagabend nach Ablehnung seiner beiden Proteste das Recht vorbehielt, gegen zumindest ein Urteil in Berufung zu gehen. Dafür hat der Rennstall 96 Stunden Zeit, vier Tage.

Zu den wunderlichen Dingen, die vor und während des Saison-Finales am Sonntag in Abu Dhabi geschahen, gehört dieser allerletzte Akt einer unvergleichbar spannenden, aufregenden Saison nicht. Nach den Handschlags-Gesten der beiden Teamchefs Toto Wolff und Christian Horner als Zeichen des Friedens kurz vor dem Showdown auf dem Yas-Marina-Circuit fielen die Parteien wieder in den altbekannten Modus zurück. Der (vorerst) vom Thron verdrängte Star-Pilot Lewis Hamilton sprach im Moment der Niederlage mit Blick auf eine Entscheidung der Rennleitung von einer Manipulation, Red Bulls Sportchef Helmut Marko hält die Protestnoten von Mercedes für „widerlich“ und charakterlos: „schlechter Verlierer“.

Unwürdige Nachrufe

Was immer auch in den nächsten Tagen noch geschieht, der grandiose Zweikampf von der ersten Runde im März über 21 folgende Rennen bis ins Ziel am dritten Advent, das intensivste, spannendste, wendungsreichste Duell in der Geschichte der 71 Jahre alten Formel 1 bleibt auf ewig verbunden mit unwürdigen Nachrufen. Den Leistungen von Verstappen und Hamilton, ihren Teams, wird dieses Bild nicht gerecht. Schade, aber vorhersehbar.

Der Versuch von Mercedes, am „grünen Tisch“ das Rennergebnis und damit den Ausgang der Weltmeisterschaft zu verändern, spiegelt auch einen Teil der Grand-Prix-Geschichte 2021. Regelmäßig tauchten beide Rennställe quasi in den Vorzimmern der Regelhüter auf und versuchten, ihre Sicht der Dinge mehr oder weniger massiv durchzudrücken. Warum sollte dann die Mercedes-Führung ausgerechnet am bitteren Ende den guten Verlierer mimen? Naiv, wer das zu glauben wagte. Zumal der Serienweltmeister, achter Konstrukteurstitel hin oder her, in Abu Dhabi, emotional besonders aufgeladen vom Rennverlauf, das Ende des Traums wenige Kilometer vor dem Ziel hinnehmen musste.

Hamilton hatte das Finale von der ersten bis in die 53. von 58 Runden beherrscht, Verstappen erst den Vorteil am Start abgenommen, dann die Teamstrategie Red Bulls mit dem zweiten Auto, der Bremsbarriere Sergio Perez, pariert, ehe ihn das gewaltige Pech ereilte. Ein Unfall des Williams-Piloten Nicholas Latifi fünf Runden vor Schluss. Sonst wäre der alte als neuer Weltmeister ins Ziel gerollt, mit dem vierten Sieg in den vergangenen vier Rennen. Besonders würdig.

Ob sich Mercedes gegenüber seinem Chefpiloten verpflichtet, alles zu versuchen, ist nicht bekannt. Aber der Gang zu den Verkehrsrichtern, Red Bull hätte im umgekehrten Fall genauso gehandelt, war nicht blindwütig. Sie ließen die beiden Proteste ausdrücklich zu. Aber die Streckenkommissare wiesen doch kurzerhand den Vorwurf zurück, Verstappen habe nach dem Unfall Latifis in der Saftey-Car-Phase verbotenerweise Hamilton überholt. Streng genommen mag das der Definition entsprochen haben, für einen kurzen Moment lag der Red Bull mit der Nasenspitze vor dem Silberpfeil. Aber nicht im Moment des „fliegenden Neustarts“, wenn es darauf ankommt. Es hat schon viele solcher Fälle ohne Bestrafung gegeben. Alles andere wäre weltfremd gewesen.

Übergeordnetes Recht des Rennleiters

Mit dem zweiten Protest klagte Mercedes gegen die Entscheidung des Rennleiters Michael Masi, eineinhalb Runden vor Ende des Grand Prix das Saftey-Car wieder von der Piste geschickt zu haben, mithin eine Runde zu früh. Masi eröffnete das Rennen, nachdem er fünf überrundete Piloten an Hamilton sowie am Sicherheitsfahrzeug vorbei gelotst hatte und Verstappen deshalb mit frischen Reifen direkt hinter dem Mercedes auftauchte. Wäre der Australier dem Reglement (Artikel 48.12) in Gänze gefolgt, hätte er bis zum Ende des 58. Umlaufs warten müssen mit der Renneröffnung. Alle wären im Ziel gewesen.

Die Streckenkommissare verwiesen aber unter anderem auf das übergeordnete Recht des Rennleiters (Artikel 15.3), über Einsatz und Abzug des Safety-Cars bestimmen zu dürfen. Masi verteidigte seine Entscheidung auch mit dem von allen Teams vor längerer Zeit geäußerten Wunsch, nach Möglichkeit ein Rennen als Rennen und nicht als Prozession hinter dem Sicherheitsmobil ins Ziel zu führen.

Über die Buchstaben des Reglements und über den Geist des Gesetzes werden die klugen Köpfe bei Mercedes sicherlich nachdenken, bevor sie über eine Berufung entscheiden. Sinnvoller als gegeneinander ins Feld zu ziehen wäre es, wenn die Formel 1 mit sich selbst ins Gericht ginge. Die Umgangsformen sind häufig respektlos, die Bedrängung des Rennleiters im Verlauf eines Grand Prix ist nicht akzeptabel und dessen teils widersprüchliche Angaben bei diesen Diskussionen bieten zu viele Angriffsflächen. Falls aus dem allerletzten Kapitel die richtigen Schlüsse gezogen würden, wäre bei allem Schaden doch etwas gewonnen.