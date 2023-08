Aktualisiert am

Die schwierige Piste von Zandvoort und der Regen fordern in der Qualifikation prominente Opfer. Max Verstappen rast vor heimischer Kulisse abermals den anderen davon – bleibt aber nicht fehlerfrei.

Max Verstappen rast auch in Zandvoort zur Pole Position. Bild: Picture-Alliance

Wo es sich kaum überholen lässt, ist die Startposition ausnehmend wertvoll. In Monte Carlo beispielsweise, in Budapest – und in Zandvoort. Die Zeitenjagd in den Dünen ist eine der wichtigsten der Saison. Die vergangene Ausgabe des niederländischen Grand Prix bot während des Rennens gerade einmal fünf Positionswechsel, die ohne Zuhilfenahme des DRS-Einklappflügels gelangen.

Kein Zufall, dass in den vergangenen beiden Jahren, seit die Formel 1 wieder an der Nordsee kreist, stets der Pole-Mann siegte. Kein Zufall, dass der beide Male Max Verstappen hieß. Kein Zufall, dass er auch dieses Jahr so heißt.

Am Samstagnachmittag fuhr der Dauersieger in 1:10,567 Minuten die schnellste Zeit und ergatterte seine achte Pole des Jahres. Lando Norris (McLaren) fehlten auf Platz zwei 0,537 Sekunden zu Verstappen, George Russell (Mercedes) lag als Dritter weitere 0,190 Sekunden zurück. Alex Albon (Williams) raste überraschend auf den vierten Rang vor. Der Rheinländer Nico Hülkenberg qualifizierte sich auf Platz 15.

Der entscheidende dritte Qualifikationsabschnitt musste zwei Mal für mehrere Minuten unterbrochen werden. Logan Sargeant (Williams) und Charles Leclerc (Ferrari) hatten jeweils die Kontrolle verloren und waren in die Barrieren gekracht. Beide entstiegen ihren zerstörten Dienstwagen unverletzt. In den letzten vier Minuten des Finals hatten die verbliebenen Piloten noch einen Schuss frei. Alles oder nichts hieß es für Verstappen, Norris und Co. Die Zeit des Niederländers, der zuerst über die Ziellinie fuhr, war jedoch nicht zu schlagen.

„Wow, sechs Zehntelsekunden Vorsprung“, funkte Verstappens Renningenieur ins Cockpit. „Haha“, antwortete der Weltmeister und jubelte. „Ich musste alles riskieren“, sagte er später. „Es war ein tolles Qualifying, es hat sehr viel Spaß gemacht.“ Das galt auch für Lando Norris, dem Außenseiterchancen auf die Pole Position zugerechnet worden waren. „Ich bin sehr glücklich über Platz zwei“, sagte Norris. „Ich habe gehofft, dass Max einen Fehler macht. Aber er macht keine.“

Ricciardo wird operiert

Das dritte Training war wenige Stunden zuvor geprägt gewesen von wiederkehrenden Regenschauern, die von der Seeseite heranwehten. Die Piloten mühten sich, auf der ohnehin engen und rutschigen Piste zu bleiben, doch es gelang nicht allen. Die Versuchsfahrten wurden dreimal unterbrochen. Hülkenbergs Kollege Kevin Magnussen etwa zerstörte seinen Haas eingangs der Hugenholtz-Steilkurve, jenem Ort, wo tags zuvor Daniel Ricciardo in die Barriere gerast war und einen Mittelhandbruch erlitten hatte.

Während es in Magnussens Fall bei einem Chassisschaden blieb, begab sich Ricciardo sogleich nach Barcelona. Dort sollte er am Samstag von Xavier Mir operiert werden. Der prominente Chirurg behandelt meist gestürzte MotoGP-Piloten. Frühestens beim übernächsten Rennen in Singapur ist mit einer Rückkehr des 34 Jahre alten Ricciardo zu rechnen, der bei Alpha Tauri erst kürzlich den erfolglosen Nyck de Vries ersetzt hatte.

Schreckmoment für Verstappen

In Zandvoort hatte auch Verstappen einen Schreckmoment überstehen müssen. An selber Stelle wie Ricciardo und Magnussen war er im Training Richtung Bande rotiert, doch es gelang ihm, seinen Boliden abzufangen. Später pflügte er im Hans-Ernst-S durchs Kiesbett, was ihn nicht daran hinderte, das Training als Schnellster abzuschließen.