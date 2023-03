Zur großen Überraschung reichte es nicht: Fernando Alonso hat in der Formel 1 die für möglich gehaltene Pole Position beim Großen Preis von Bahrain als Fünfter klar verpasst. Stattdessen gewann Weltmeister Max Verstappen die Zeitenjagd: Der Niederländer brauchte am Samstagabend für die 5,412 Kilometer lange Runde 1:29,708 Minuten und startet so am Sonntag (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) vom ersten Platz aus ins Auftaktrennen 2023.

Zweiter auf dem Bahrain International Circuit wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez mit 0,138 Sekunden Rückstand vor Charles Leclerc im Ferrari, dem 0,292 Sekunden auf Verstappens Zeit fehlten. Alonso trennten 0,628 Sekunden von der besten Zeit.

„Ich bin glücklich, auf der Pole zu stehen“, sagte Max Verstappen im Anschluss. „Es war aber ein harter Start ins Wochenende, ich habe auch heute erst nicht meinen Rhythmus gefunden.“ Dann blickte der Weltmeister auf den Grand Prix: „Während eines Rennens kann viel passieren.“ Und weiter: „Wir sollten schnell sein morgen, aber Ferrari ist nah dran.“

Die Scuderia indes will sich nicht abfinden mit dem Platz hinter Red Bull: „Wir sind nur glücklich, wenn wir gewinnen“, sagte Leclerc. „Aber realistisch gesehen ist uns Red Bull noch etwas voraus. Wir wollen das Maximale herausholen.“ Leclercs Teamkollege Carlos Sainz wurde Vierter.

Der einzige Deutsche Nico Hülkenberg glänzte im Haas: Der Rheinländer erreichte den finalen Qualifikationsabschnitt und startet am Sonntag von Platz zehn, während sein Teamkollege Kevin Magnussen schon im ersten Durchgang ausschied und Rang 17 belegte. Das erste Duell mit dem Stallgefährten entschied Hülkenberg deutlich für sich. George Russell im Mercedes wurde Sechster vor Stallgefährte und Rekordchampion Lewis Hamilton.

Für Weltmeister Max Verstappen ist es die 21. Pole Position in seiner Laufbahn. In den beiden abschließenden Trainingsfahrten hatte ihm Fernando Alonso zunächst noch die Show gestohlen und war jeweils Bestzeit gefahren, während der Niederländer fehlenden Grip beklagte. Als es im Qualifying dann jedoch zählte, setzte sich Verstappen durch.

Doch auch der fünfte Platz ist für Fernando Alonso an einem besonderen Datum ein Erfolg: Auf den Tag genau vor 22 Jahren hatte der Spanier sein Debüt in der Formel 1 gegeben, 2001 beim Großen Preis von Australien. Aston Martin bestätigte zudem den Eindruck, verglichen zum Vorjahr einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Seit den Testfahrten in der vergangenen Woche gilt die britische Traditionsmarke als Geheimtipp dieses Jahres.

Am Freitagabend hatte Nico Hülkenberg verraten: „Wer die On-Board-Aufnahmen des Autos gesehen hat und die Körpersprache von Fernando Alonso deuten kann, der wusste, dass Aston Martin stark sein wird.“ Alonsos Kollege Lance Stroll wurde Achter, sein Einsatz war nach einem Fahrradunfall lange fraglich gewesen. Die Probefahrten hatte der Kanadier verpasst.

Der erste Qualifikationsabschnitt wurde nach nur vier Minuten gestoppt: Der Ferrari von Charles Leclerc hatte auf der Start-Ziel-Geraden ein Carbonteil verloren, das auf der Piste liegenblieb. Mit mehr als 300 Kilometern pro Stunde rasen die Piloten hier vorbei. Die Rennleitung reagierte schnell und unterbrach die Qualifikation mit der Roten Flagge, um die Gefahrenstelle zu beseitigen. Die Zeit wurde angehalten, nach acht Minuten ging es weiter. Was genau er verloren hatte, wusste Leclerc zunächst nicht zu beantworten, nach einer fixen Reparatur konnte er weiterfahren.

Nach dem ersten Durchgang schieden Piloten von fünf verschiedenen Teams aus, das zeigt wie nah das Feld zum Saisonstart beieinanderliegt. Logan Sargeant (16., Williams), Kevin Magnussen (17., Haas), Oscar Piastri (18., McLaren), Nyck de Vries (19., Alpha Tauri) und Pierre Gasly (20., Alpine) hatten Feierabend. Bitter für den Debütanten Sargeant: Er fuhr haargenau die gleiche Zeit wie Lando Norris (1:31,652 Minuten). Der McLaren-Pilot hatte sie jedoch zuerst erzielt und blieb somit vorne.

Im zweiten Durchgang war dann aber Schluss für den Briten (11.). Auch Valtteri Bottas (12., Sauber), Zhou Guanyu (13., Sauber), Yuki Tsunoda (14., Alpha Tauri) und Alexander Albon (15., Williams) schieden aus. Es kam zum Finale, in dem Verstappen die Oberhand behielt.

Das Rennen am Sonntag startet um 18.00 Uhr Ortszeit und führt über 57 Runden (308 Kilometer). Im Vorjahr freute sich Ferrari über einen Doppelerfolg zum Auftakt, damals gewann Charles Leclerc vor Carlos Sainz – Max Verstappen fiel aus.