Spektakel in der Königsklasse : Die neue Formel 1 hält ihr Versprechen

Zwischen Weltmeister Max Verstappen und Herausforderer Charles Leclerc zeichnet sich ein Duell auf Augenhöhe ab. Was diesen Kampf so besonders macht und wieso alles auf eine Saison der Attacke hinausläuft.

Vier Runden vor Schluss versucht es Max Verstappen ein drittes Mal, doch noch am führenden Ferrari von Charles Leclerc vorbeizukommen. Er wiegt den Spitzenreiter, der schon zwei Attacken abgewehrt hat, in Sicherheit, lässt sich absichtlich zurückfallen. Dann schnellt er mit der Kraft eines Raubtiers nach vorn, der Monegasse kann so schnell gar nicht in den Rückspiegel gucken, und packt ihn sich auf der Geraden – wiederum so spät, dass der Gegner keine Möglichkeit zum direkten Konter hat.

Zweites Formel-1-Rennen der Saison, erster Sieg für den Titelverteidiger im Red Bull und die Bestätigung, dass sich ein neues Duell an der Spitze entwickelt, das von großer Chancengleichheit und noch größerem Ehrgeiz geprägt ist. Zwei 24-Jährigen gelingt so nicht nur ein sportlich versöhnliches Ende des umstrittenen Großen Preises von Saudi-Arabien, sie versprechen auch einen langfristigen Machtkampf in der Königsklasse.