Hamilton gegen Verstappen : Das spannendste Duell in der Formel 1 seit Jahren

Tempo – Freiheit als Frage der Geschwindigkeit

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport.

Nichts ist leichter und schwerer zu messen als das Tempo eines Formel-1-Rennfahrers. Schauen wir auf die Stoppuhr, dann ist Hamilton schneller als Verstappen. Vor einer Woche in Spanien brauchte der siebenmalige Weltmeister rund 0,03 Sekunden weniger als der Niederländer auf dem Weg zur Poleposition. Das Startplatzrennen gilt als der ultimative Geschwindigkeitstest. Kaum Benzin im Tank für den Sprint, keine Taktik und nur eine Aufgabe: Vollgas. Teamchefs sprechen deshalb gerne vom natürlichen Speed. 100 Mal hat Hamilton diesen Wettbewerb gewonnen. Zum Vergleich: Auf Rang zwei in der ewigen Bestenliste liegt ein gewisser Michael Schumacher – mit 68 Polepositionen. Ja, das Auto spielt eine Rolle. Aber niemand hat Hamiltons Teamkollegen in den vergangenen Jahren gezwungen, langsamer zu fahren. Der Vergleich über das eigene Team hinaus hinkt also ein bisschen. Es sei denn, die Boliden sind in etwa gleich schnell wie in diesem Jahr. Reicht also ein Rückstand von 0,03 Sekunden über rund 4,8 Kilometer aus, einen Unterschied zu erkennen?