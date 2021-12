Hamilton gegen Verstappen : Blitzschach auf der Formel-1-Piste

Da sitzen sie, die beiden Hauptdarsteller. Links Lewis Hamilton, rechts Max Verstappen, getrennt durch das, was sie so nahe bringt: der Pokal für den Formel-1-Weltmeister. Es ist angerichtet am Donnerstag in Abu Dhabi zum Finale, Feuer frei für eine letzte verbale Attacke, bevor die Visiere geschlossen werden. Wären Hamilton und Verstappen Boxer, dann würden sie Stirn an Stirn im Pressekonferenz-Ring stehen, ihre Größe zur Schau stellen, den anderen klitzeklein reden, verwünschen, verfluchen, wenigstens die Fäuste ballen.

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Hamilton sitzt gelassen in seinem Stuhl, macht sich zwar etwas größer als er ohnehin schon ist, aber das liegt nur an den Plateauschuhen. Verstappen bemüht, die Beine übereinander geschlagen, ungerührt weiter seine Wahrnehmung, ungerecht behandelt zu werden von den Verkehrsgerichten an der Strecke. Beider Blicke geradeaus. Die Herren ignorieren sich nach Kräften. Sie reden diesmal, unter einem Dach vereint, nicht übereinander, sprechen sich nicht mal indirekt an.