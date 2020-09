Ex-Ferrari-Präsident zu Vettel : „Das hat mir überhaupt nicht gefallen“

Der langjährige Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo hat fehlenden Rückhalt für Sebastian Vettel bei der Scuderia beklagt. „Sebastian muss sich – wie Michael Schumacher – zuhause fühlen, er braucht – wie Michael – ein Umfeld, das ihn unterstützt, das ihn verteidigt und ihn vor allem schützt. Das war bei Michael mit Jean Todt der Fall und ich habe das zu meinen Anfangszeiten mit Niki Lauda getan“, sagte di Montezemolo dem TV-Sender RTL in einem Interview.

Vettel (33) muss Ferrari am Ende dieser Saison nach sechs Jahren verlassen. Im Gegensatz zu seinem Formel-1-Idol Michael Schumacher wird er ohne den Gewinn der Weltmeisterschaft für Ferrari gehen. Seine weitere Zukunft ist noch ungewiss. Unter di Montezemolo bejubelte Schumacher alle seine fünf WM-Titel mit Ferrari.

Als Missverständnis will di Montezemolo, der von 1991 bis 2014 Ferrari-Boss war, die Verbindung Vettel-Scuderia aber nicht betrachten. „Sebastian hat nie Ärger gemacht, immer im Team gearbeitet. Er hat Siege geholt, die andere nicht geholt hätten, in einem Auto, das nicht immer konkurrenzfähig war“, sagte der Italiener. Er kritisierte die Auflösung der Zusammenarbeit. „Das Timing und die Art der Trennung von Seb haben mir überhaupt nicht gefallen“, befand der 73-Jährige. „Überall im Leben stehen Veränderungen an. Aber es geht um die Art und Weise.“ Im Mai hatten Ferrari und Vettel noch von einer gemeinsamen Trennungsentscheidung gesprochen. Später zeigte sich der viermalige Weltmeister überrascht von der Ausmusterung durch Teamchef Mattia Binotto.

Vettel selbst hofft derweil beim Formel-1-Heimspiel von Ferrari in Monza an diesem Sonntag (15.10 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 sowie bei Sky und RTL) auf einen technischen Aufschwung bei der Scuderia. „Wir haben ein spezielles Aero-Paket, das den SF1000 hoffentlich konkurrenzfähiger machen wird“, sagte der 33-Jährige vor dem Rennen auf dem Hochgeschwindigkeitskurs am Sonntag. Der italienische Rennstall muss beim WM-Lauf im Königlichen Park ein ähnliches Debakel wie zuletzt in Belgien befürchten, als Vettel und sein Teamkollege Charles Leclerc die Ränge 13 und 14 belegten.

Vor allem Strecken, auf denen es stark auf die Motorenleistung ankommt, offenbaren die Schwächen des aktuellen Ferrari. „Wir kommen nach Monza und wissen, dass es schwer wird, an der Spitze mitzufahren“, sagte Vettel. Das Ziel bleibe es daher, möglichst viele Punkte zu erobern. Ferrari ist vor dem achten Saisonlauf nur Fünfter von zehn Teams in der Konstrukteurswertung. Mercedes mit WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton ist bereits weit enteilt.

Beim Großen Preis von Italien werden zum ersten Mal in dieser Saison einige wenige Zuschauer auf den Tribünen sitzen. 250 Ärzte und Krankenschwestern sollen nach Angaben von Ferrari am Sonntag am Streckenrand dabei sein. Dies sei „eine symbolische Ehrung für ihren Mut, ihr Pflichtgefühl und ihre Selbstlosigkeit als Helfer in vorderster Linie beim Kampf gegen Covid-19“, teilte das italienische Team vor dem achten Saisonlauf mit. Die Ehrengäste würden natürlich auf die Einhaltung der Abstandsregeln achten, hieß es weiter.

Die bisherigen sieben Rennen waren wegen der Corona-Pandemie jeweils ohne Zuschauer ausgetragen worden. Die Formel 1 hatte ihre Saison erst mit fast vier Monaten Verspätung Anfang Juni begonnen und fährt mit einem strengen Hygienekonzept. Beim 1000. Grand Prix für Ferrari in Mugello am 13. September sollen dann knapp 3000 Fans auf den Tribünen sitzen dürfen.