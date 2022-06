Freie Fahrt für die Formel 1 : Südafrika statt Monaco?

Könnte Stefano Domenicali so, wie es die Rennveranstalter in aller Welt wollen, dann ließe sich im kommenden Jahr an fast jedem Wochenende zwischen März und Dezember ein Grand Prix austragen. Doch der Vertrag mit den zehn Rennställen der Serie umfasst maximal 24 Große Preise pro Saison, weshalb der Chef der Formel 1 ein Luxusproblem hat – die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem, es soll 40 Interessenten geben.

Kein Wunder, denn die Königsklasse des Motorsports boomt, wo immer sie gerade auch fährt. An diesem Wochenende in Kanada wurden nach Angaben des Veranstalters mehr als 300.000 Besucher gezählt. Schon am Donnerstag, an dem auf dem Circuit de Gilles Villeneuve lediglich auspackende Mechaniker und spazierende Rennfahrer zu sehen waren, mussten schon Fans abgewiesen werden.