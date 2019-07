Der große orange Formel-1-Krieg ist ausgefallen. Diejenigen, die ihn ausgefochten hätten, badeten am Montag womöglich in einem steirischen See. Oder sie stauten sich auf der Rückreise in ihre niederländische Heimat auf einer deutschen Autobahn, im Gepäck Erinnerungen an eine extraordinäre Party in Spielberg, die am Sonntagnachmittag mit einer Enttäuschung begonnen hatte, deren Intensität sich Runde um Runde in ein Crescendo gesteigert hatte und in einen Motorsport-Rave auf der Zielgerade mündete.

Max Verstappen hat den Großen Preis von Österreich gewonnen. Um 19.46 Uhr hatte er es schriftlich von der Rennkommission: Nish Shetty, Silvia Bellot, Tom Kristensen und Walter Jobst waren rund drei Stunden nach Rennende zu dem Schluss gekommen, dass Verstappens Überholmanöver, mit dem er seinen Red Bull in der drittletzten, der 69. Runde, an Charles Leclercs Ferrari vorbei gewuchtet hatte, sauberer Rennsport war.