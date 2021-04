Jean Todt über Schumacher : „Mick hat das Zeug zu einem Großen“

Ziemlich gute Freunde: Rennleiter Todt schmiegt sich nach dem Sieg Schumachers 2006 in Imola an die Brust des Rheinländers. Bild: Imago

Herr Todt, in welcher Form bremst die Pandemie den Rennsport?

Christian Schubert (chs.), Wirtschaft Folgen Ich folge



Wir versuchen, zusammen mit unseren Partnern kreativ zu sein, und haben entsprechende Hygienekonzepte entwickelt. Die Formel E hat gerade wieder ein Rennen gehabt, jetzt findet die Formel 1 in Portugal statt (Sonntag, 16 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 sowie bei Sky, d. Red.). Es gab Rallyes im Zuge der Weltmeisterschaft, und am 1. Mai wird die Langstrecken-Weltmeisterschaft wieder anfangen. Die Wettbewerbe finden unter besonderen Bedingungen statt, oft ohne Publikum. Ich hoffe, dass wir von Mitte Juni oder Juli an wieder in größerer Normalität weitermachen können.