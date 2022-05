Großer Preis von Spanien : Zeugnisvergabe für die Formel-1-Ingenieure

Sind die Silberpfeile noch bockig? Kann Ferrari stärker beschleunigen? Was taugen die neuen Teile von McLaren? Die Formel 1 steht in Barcelona vor einem Wochenende der Wahrheit.

Aufregung im Fahrerlager. Die Rennwagen der Formel 1 werden am Freitagmittag auf dem Circuito de Catalunya vorgeführt. Fotografen scharen sich um die Boliden. Es soll Neues zu entdecken geben, vielleicht den letzten Schrei der Ingenieurskunst. Oder gar eine Lösung für offensichtliche Probleme seit dem Saisonstart, als der beste Renner der vergangenen Jahre über die Geraden hüpfte. Der Silberpfeil mal bockig. Aufgeladen mit Neugier wie ein Turbolader vor der Leistungsentfaltung schaut die Szene gebannt auf den sechsten Grand Prix der Saison (Sonntag, 15 Uhr MESZ/Sky).

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Dabei ist das Rennen vor den Toren von Barcelona in der Regel nichts für die Freunde des Spektakels. Eher eine Sonntagsprozession, sieht man von ein paar besonderen Momenten ab. Michael Schumachers Tour im strömenden Regen 1996 zu seinem ersten Ferrari-Sieg oder 2016 der Abflug von beiden Mercedes ins Kiesbett. Prompt fuhr Max Verstappen in seinem ersten Grand Prix am Steuer eines Red Bulls zum ersten Sieg, mit 18. Glücksfälle. Warum also diesmal die Luft anhalten? Weil „Barcelona“ so berechenbar ist.