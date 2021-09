Formel 1 : Vettel als Feuerwehrmann

Ein enger Kurs mit steilen Kurven: Auch wenn Holland flach ist, halten ständige Richtungswechsel, kurze Tal- und schnell Bergfahrten die Steuerkünstler der Formel 1 in den Dünen in Atem.

Sebastian Vettel als freiwilliger Feuerwehrmann: Diesen Einsatz hätte sich der Deutsche gerne erspart am Freitag beim ersten Training der Formel 1 in Zandvoort seit 36 Jahren. Das Comeback führte gleich zu einer längeren Unterbrechung der Übungsrunden, weil der Mercedes-Motor im Aston Martin seinen Geist nach sechs Runden aufgegeben hatte und im inneren Qualm auf Feuer schließen ließ.

Vettel sprang aus seinem Dienstwagen, lieh sich einen Feuerlöscher beim freundlichen Streckenposten und löschte, was zu löschen war. Nach kurzer Zeit war die Gefahr für den Boliden gebannt, aber weder für das Bergungspersonal noch für die Kollegen. Aus Sorge vor einem Renner unter einer großen Stromspannung blieb Vettels Auto lange unangetastet und stand deshalb im Weg für eine Fortsetzung. Das ist die erste Erkenntnis vom ersten Auftritt der Formel 1, seit Niki Lauda 1985 im Seebad ein letztes Mal gewann: Die Strecke ist so eng, dass havarierte Renner schnell alles blockieren. 24 Minuten des ersten Trainings schauten die Fans auf eine leere Strecke. Was, wenn im Rennen am Sonntag (15 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky), im Eifer des Gefechts, die Fetzen fliegen?

Vettel überbrachte auch die zweite Botschaft quasi im Namen aller Kollegen: „Es macht sehr viel Spaß auf der neuen Piste zu fahren.“ Der Kurs das Circuit Park Zandvoort führt durch die Dünen im Rücken der Nordsee. Die Streckenführung lässt den Fahrern keine Ruhe, ständige kleinere und größere Richtungswechsel, kurze Tal- und schnell Bergfahrten halten die Steuerkünstler in Atem. Drei für die Formel 1 der Moderne ungewöhnliche Steilkurven vermitteln den Piloten nicht nur ein ungewöhnliches Fahrgefühl, sondern auch ein bisschen die Freiheit der Linien-Wahl: „Sehr interessant“, sagte Vettel, „in der zweiten Steilkurve gibt es viele Möglichkeiten. Man kann einiges ausprobieren.“

Womit er indirekt wieder zum Thema kam. Vettel konnte als Zuschauer bis zum Einbau eines Ersatzmotors bis in die zweite Trainingsstunde hinein gar nichts ausprobieren. Als Lewis Hamilton nach drei Runden am Freitagnachmittag wegen eines Öldruckverlustes, dem zweiten Problem des Weltmeisterteams (im Aston Martin steckt auch ein Mercedes-Motor), sein Auto abstellen musste, hing die Formel 1 wieder fest, wenn auch nur für acht Minuten. Die Enge und das geweckte Interesse aller Fahrer, vor dem nächsten Ausfall schnell Erfahrung zu sammeln mit der neuen Herausforderung, führte dann zu einem kaum repräsentativen Leistungsbild: Zwei Ferrari, mit Charles Leclerc und Carlos Sainz am Volant, standen zum Ende der Trainingstouren am Freitag in dieser Reihenfolge an der Spitze, gefolgt von Esteban Ocon im Alpine, Valtteri Bottas (Mercedes) und Max Verstappen. Der Niederländer, Hamiltons erster und einziger Rivale im Kampf um den WM-Titel, nur Fünfter?

Schnell erklärt: Die Fahrzeugdichte auf der Piste, ein erzwungener Abbruch seiner Qualifikations-Simulation, weil Nikita Masepin seinen Haas im Kies eingegraben hatte, verhinderte eine Vollgastour unter besten Bedingungen bis ins Ziel. Mit Ferrari ist zwar zu rechnen, weil die Streckenführung dem Auto liegt. Aber sowohl Mercedes als auch Red Bull wurden unter Wert geschlagen. Wobei sich die Frage stellt, warum Sergio Perez trotz 27 Runden (Zwölfter) langsamer fuhr als Weltmeister Hamilton mit nur dreien. Auch Vettel (Zehnter) gelang es, mit deutlich weniger Touren zu einem besseren Resultat zu kommen als sein Teamkollege Lance Stroll (14./0,4 Sekunden Rückstand). Das wahre Leistungsbild wird am Samstag zu sehen sein, wenn sich alle eingefahren haben. Oder bekommt George Russell, in Belgien als Zweiter des Qualifikationstrainings im Williams der große Gewinner, innerhalb von einer Woche die Kurve nicht mehr? Diesmal landete der Brite (20.) am anderen Ende der Rangordnung, während Mick Schumacher im Haas als 17. beide Williams und den Teamkollegen Masepin hinter sich ließ.

Die Zuschauer ließen sich von der ungeklärten Machtfrage auf Verstappen-Terrain nicht beeindrucken. 70.000, geimpft, getestet oder genesen, nahmen auf den Tribünen Platz. Angeblich soll eine Million vor einem Jahr nach Karten für die große Sause an der Nordsee gefragt haben. Damals wurde der Grand Prix wegen der Pandemie abgesagt. Ohne zahlendes Publikum lassen sich die Ausgaben für die Miete des Fahrerfeldes und das Unterhaltungsprogramm nicht refinanzieren. Diesmal trotzte der Promoter der Corona-Krise. Zwar musste die Platz-Kapazität auf den Tribünen auf zwei Drittel zurückgefahren werden. Aber vor den Toren der Strecke, im Städtchen (rund 17.000 Einwohner), sind der freien Fahrt ins feucht-fröhliche Sommerfest keine Grenzen gesetzt.

An anderen Orten in den Niederlanden gelten strengere Auflagen für kleinere Festivals. Verstappen machts offenbar möglich, das große Räderwerk hinter ihm und die gewaltige Begeisterung für den 23 Jahre alten Sohn der Nation. Der hielt sich am Freitag nicht mit Sportpolitik auf: „Ach, das war wunderbar heute, die vielen Menschen in Orange zu sehen. Ich glaube nicht, dass die Rundenzeiten repräsentativ sind. Ich war bei meinem besten Versuch auf gebrauchten Reifen unterwegs.“ Mit anderen Worten: Verstappen setzt auf eine Vor-Sprung am Samstag. Das muss sein: Denn „wir wissen, dass es sehr wichtig ist, hier beim Start vorne zu stehen“.