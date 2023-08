Aktualisiert am

Dominanz in der Formel 1 : Verstappens Konkurrenz hisst die weiße Fahne

Nach dem Ende der Sommerpause bestätigt sich der Trend: Max Verstappen ist auch in der Heimat zu schnell für alle anderen. Die Konkurrenz stöhnt. Wie lange geht das noch so weiter?

Wenn die bunten Fahnen wehen, geht die Fahrt wohl übers Meer. Wenn aber weiße Fahnen wehen, ist die Formel 1 wohl aus der Sommerpause zurück. Die Hinterherfahrenden von Mercedes, Ferrari und Aston Martin verzweifeln an der Alleinherrschaft des Dauersiegers Max Verstappen im Red Bull. Acht Siege hintereinander, stets mindestens als Zweiter ins Ziel gerast, 125 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft – vor dem Teamkollegen.

In Kürze, wer wollte das noch bezweifeln, krönt sich der Weltmeister der vergangenen beiden Jahre zum dritten Mal zum Champion. Die Konkurrenz? Längst entmutigt. Wenn Ferrari-Pilot Carlos Sainz seine weiße Fahne schwenkt, klingt das so: „Red Bull verdient diesen Erfolg“, sagt der Spanier. „Sie schlagen uns, sie dominieren die Formel 1 auf eine anständige und ehrliche Weise. Glückwunsch, genießt es.“

Bei Verstappens Heimrennen in Zandvoort stehen an diesem Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) abermals alle Zeichen auf Orange. Die durch ihn entfachte Begeisterung ist ungebrochen, das ganze Küstenstädtchen dient als Festivalbühne. Der Veranstalter erwartet täglich rund 100.000 Besucher von Freitag an bis zum Dünen-Grand-Prix am Sonntag, den es ohne den rasenden Holländer nicht geben würde. „Vor zehn Jahren hat niemand daran gedacht, hier zu fahren“, sagt Verstappen: „Die vielen Fans zu sehen, das ist phantastisch.“

Neues Regelwerk erst 2026

Die anderen dürfen gerne mitmachen, solange sie die Party nicht stören. Dass sie dazu aus eigener Kraft nicht fähig sind, haben sie eingesehen. „Hoffentlich“, sagt Sainz, „macht Red Bull irgendwann einen Fehler. Dann muss ich da sein und die Gelegenheit beim Schopfe packen.“ Ins gleiche Horn stößt Lando Norris (McLaren): „Einmal müssen sie ja einen Fehler machen.“ So geht das Man­tra der Branche: Red Bull muss patzen, dann können selbst wir einmal gewinnen. Wie lange soll das noch so gehen? Was wird nächstes Jahr? Übernächstes?

Erst 2026, so steht zu befürchten, könnte die Konkurrenz so weit sein, die Dominanz des Brauseherstellers infrage zu stellen, wenn das grundlegend neue Regelwerk eingeführt wird. Andere Motoren, andere Aerodynamik. „Vorher“, sagt Ferrari-Pilot Charles Leclerc, „wird es sehr schwer werden, sie einzuholen. Der Abstand ist sehr groß.“ Lewis Hamilton sieht es ähnlich: „Es ist sehr gut möglich, dass Charles recht hat. Red Bull ist so weit voraus, wahrscheinlich konnten sie vor allen anderen damit beginnen, das Auto fürs nächste Jahr zu entwickeln.“

Ein Umstand, der dem Rekordweltmeister gewaltig stinkt. Er, der zuletzt vor mehr als anderthalb Jahren einen Grand Prix gewann, verlangt vorzeitige Regeländerungen, um den Branchenprimus einzubremsen. Künftig, so schwebt es ihm vor, möge die Formel 1 den Zeitpunkt bestimmen, zu dem die Teams damit beginnen dürfen, den Boliden für die folgende Saison zu entwerfen. Dadurch, kalkuliert Hamilton, würde sich der Erfolg nicht von Jahr zu Jahr weitervererben. Ferrari-Mann Sainz hält nichts von derlei Winkelzügen: „Wäre ich an Max’ Stelle, würde ich nicht wollen, dass die Formel 1 irgendetwas ändert.“

Verstappen selbst, behauptete er in Zandvoort, hätte nichts dagegen einzuwenden, sich auf der Piste etwas mehr strecken zu müssen. „Eine Saison wie diese erlebst du vielleicht ein- oder zweimal in der Karriere“, sagt er: „Es ist entspannter, komfortabel zu gewinnen. Aber wir sind Rennfahrer. Wenn die Teams näher beieinander wären, auch gut.“ Im ersten Training am Freitagmittag ritt er mit seinem RB19 durchs Kiesbett. Die schnellste Zeit fuhr er dennoch. Seine Fans machten die Welle. Die Party kann steigen.