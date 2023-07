Nach seinem vorzeitigen Abschied von McLaren sitzt Daniel Ricciardo in Ungarn wieder im Cockpit. Bei Alpha Tauri will er sich schnell für Höheres empfehlen. Das könnte einem zum Verhängnis werden.

Geduld war noch nie eine Tugend der Kapitäne des Formel-1-Teams von Red Bull. So mancher Fahrer im Pool hatte nur eine kurze Halbwertzeit. Sieben Piloten verloren seit 2006 während der Saison ihren Job oder wurden ins B-Team degradiert. Bei Nyck de Vries riss der Geduldsfaden schon nach zehn Rennen. Der 28-jährige Niederländer wurde über den Winter bei Alpha Tauri als Ersatzmann für Pierre Gasly nominiert, den man gerne an Alpine abtrat, weil der Transfer Geld einspielte und weil der Monza-Sieger von 2020 wegen seiner kritischen Kommentare nicht mehr besonders hoch im Kurs stand.

De Vries war mit einem Grand Prix-Einsatz auf seinem Konto genau genommen ein Rookie, doch die Erwartungen von Sportchef Helmut Marko gingen darüber hinaus. Mit Meistertiteln in der Formel 2 und Formel E in seiner Vita sollte der Neue, er kam ausnahmsweise nicht aus dem eigenen Kader, die Führungsrolle bei dem B-Team des Brauseherstellers übernehmen. Eine Aufgabe, die ein Neuling in so kurzer Zeit gar nicht schaffen konnte, wie Alpha-Tauri-Teamchef Franz Tost kürzlich feststellte. Dazu ist die moderne Formel 1 zu komplex.