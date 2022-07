Siegzwang in der Formel 1 : Warum Ungarn die letzte Chance für Ferrari ist

Charles Leclerc steht im Fahrerlager des Hungarorings und muss selbst lachen, als er sich sagen hört: „Wenn wir alle Rennen gewinnen und Max (Verstappen, Anm. d. Red.) immer Zweiter wird, dann können wir noch Weltmeister werden.“ Der Ferrari-Pilot zeigt sich bester Laune, die vermeintliche Aussichtslosigkeit seiner Titelmission scheint den Monegassen etwas befreit zu haben von dem Druck im Meisterschaftskampf, der ihn jüngst in einen folgenschweren Fehler trieb.

Beim Großen Preis von Frankreich vergangenes Wochenende schnaubte Leclerc in der 18. Runde am Boxenfunk, zwölfmal, laut und heftig, rasend vor Zorn. Dann ein Schrei, es brach aus ihm heraus: „Noooooo!“ Mit seinem Ferrari F1-75 war er in die Reifenstapel geschlittert – auf trockener Piste, unbedrängt, das Rennen anführend. Schlicht die Kontrolle verloren.

Mit diesem Malheur hat er seine WM-Chancen bedeutend geschmälert. Ein „sehr, sehr ambitioniertes Ziel“ sei es, die Meisterschaft noch zu gewinnen, bekennt der Monegasse vor dem Großen Preis von Ungarn an diesem Sonntag (15.00 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky).

Immenser Rückstand

Zehn Rennen sind noch zu fahren. Der 13. WM-Lauf in Mogyoród, gelegen eine halbe Autostunde vor den Toren von Budapest, ist die letzte Vorstellung, ehe die Protagonisten der Formel 1 vier Wochen auftanken für den heißen Herbst. In der Wertung belegt Charles Leclerc Platz zwei, liegt 63 Punkte hinter Max Verstappen im Red Bull.

Formel 1 Fahrerwertung

Niemandem gelang es bisher, einen so immensen Rückstand noch aufzuholen. Weltmeister Verstappen sammelte in den vergangenen fünf Rennen 108 Punkte. Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz kam zusammen auf 115. Es sieht schlecht aus für Ferrari. Oder?

Ungarn liegt Ferrari

In Ungarn darf die Scuderia auf ein erfolgreiches Wochenende hoffen. Der Hungaroring ist kurvig, eng und holprig. Der F1-75 generiert zudem den meisten Abtrieb, den es braucht, um erfolgreich zu sein auf einer der langsamsten Strecken des Jahres. Die wenigen kurzen Geraden nehmen Max Verstappen die Chance, die überlegene Höchstgeschwindigkeit seines RB18 auszuspielen.

Der Weltmeister wiederholt in Budapest beharrlich, dass der Kampf um den Titel noch nicht vorbei sei, und erhöht zudem geschickt den Druck auf die Konkurrenz, indem er Ferrari über eine schnelle Runde für „fast unschlagbar“ erklärte. In der Qualifikation an diesem Samstag sind Leclerc und Sainz die heißesten Anwärter auf die Pole Position. Vorhergesagte Gewitterschauer allerdings könnten aus der Zeitenjagd eine Lotterie machen und das Renngeschehen massiv beeinflussen, denn auf dem Hungaroring überholt es sich schwer. Ein guter Startplatz ist besonders wertvoll.

Noch in Frankreich rief Ferrari-Teamchef Mattia Binotto das Ziel aus, in Budapest einen Doppelerfolg einzufahren. Und ihm falle kein Grund ein, warum die Roten die verbleibenden Rennen nicht alle gewinnen sollten. Vergeblich suchte man in seinem Gesicht einen Hinweis, der auf einen Witz hätte schließen lassen. Aus den trotzigen Worten resultiert eine enorme Fallhöhe. In Ungarn muss Ferrari sich mit einem Erfolgserlebnis in die Ferien retten.

Danach entscheidet zweierlei darüber, ob Charles Leclerc Max Verstappen im weiteren Saisonverlauf noch einmal nahe kommen kann. Die Scuderia muss aufhören zu stümpern. Gelingt dies, müssen sie in Maranello hoffen, dass der bislang fehlerfreie Verstappen anfängt zu patzen, vom Dienstwagen im Stich gelassen oder von einem Gegner abgeräumt wird. Viel wenn, viel aber. An seiner Kampfeslust lässt Le­clerc keinen Zweifel, wenn sein Lachen verschwindet: „Ich werde an meine Chance glauben bis zum Schluss.“