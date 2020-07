„Ich muss mich kneifen“ : Hamilton-Demonstration am Hungaroring

Regen? Er war vorhergesagt für das Qualifikationstraining zum Großen Preis von Ungarn an diesem Sonntag (15.10 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 sowie bei RTL und Sky). Aber so sehr die Ingenieure und Fahrer ihre Blicke am Samstag auch nach oben richteten: Bis auf vereinzelte Tropfen blieb es trocken. Und somit wie gewohnt: Lewis Hamilton sicherte die Pole Position, sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas wurde Zweiter.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Es war bereits die 90. Pole Position in der Formel-1-Karriere von Hamilton. Und nicht nur das: In 1:13,447 Minuten für eine Runde auf dem Hungaroring setzte der Fünfunddreißigjährige gleich noch einen neuen Streckenrekord. „Ich muss mich kneifen“, sagte Hamilton, der nicht sich selbst, sondern das Auto, das Team und den Teamkollegen lobte. Für Hamilton ist es die siebte Pole auf dem Hungaroring, so viele holte dort vorher nur Rekordweltmeister Michael Schumacher.

Kleines Zeichen von Vettel

Wieder einmal konnte den Mercedes kein anderer folgen. Die Reihenfolge bei den Verfolgern geriet dennoch durcheinander. Auf den Plätzen drei und vier qualifizierten sich Lance Stroll und Sergio Perez im Racing Point, dahinter landete Ferrari mit Sebastian Vettel (5.) und Charles Leclerc (6.). Der Deutsche setzte zumindest ein kleines Zeichen in eigener Sache. Sein Rennwagen mit der Typenbezeichnung SF1000 ist derzeit nicht für mehr in der Lage, umso mehr zählt das direkte Duell mit dem anderen Mann im Rennstall, der mit dem gleichen Material unterwegs ist. In dieser Saison entschied Vettel nun zwei von drei Qualifikationstrainings im internen Vergleich für sich. „Es ist besser als die letzten beides Wochenende“, sagte Vettel. „Ich hoffe, dass es sich auch im Rennen fortsetzt.“

Enttäuschend verlief der Samstag für Max Verstappen (Red Bull), der nur Siebter wurde, zudem am Ende des Qualifikationstrainings über technische Probleme klagte. Am Sonntag werden nur die beiden Mercedes und die beiden Racing Point auf den ersten zehn Positionen der Startaufstellung mit der mittleren Reifenmischung ins Rennen gehen. Damit können sie länger auf der Strecke bleiben und haben somit einen strategischen Vorteil. Red Bull und Ferrari waren am Samstag wieder einmal nicht schnell genug für ein solches taktisches Manöver.

Erstmals in dieser Saison qualifizierten sich beide Williams-Piloten für den zweiten Abschnitt den Qualifikationstrainings. Nicholas Latifi wurde am Ende Fünfzehnter, George Russell sogar Zwölfter. Der Brite bejubelte seinen zwischenzeitlichen dritten Platz in der erste Runde des Zeitentrainings wie einen Sieg und lag am Ende sogar vor Alexander Albon im Red Bull (13.) und Esteban Ocon im Renault (14.). Russell, ein 22 Jahre alter Brite, bewies in Ungarn einmal mehr, dass er perspektivisch – für die Zeit nach Hamilton und Bottas – das Format hat, um einmal ins Weltmeister-Team Mercedes zu wechseln.