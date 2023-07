Nebel, Regen, Spa-Wetter: Kaum hat sich die Formel 1 einen Sommertermin für den Großen Preis von Belgien an diesem Sonntag (15 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) im Hohen Venn ausgesucht, schickt der Herbst seinen Vorläufer. Rennfahrer kommen gerne nach Spa zur großen Sause auf der längsten Rennstrecke im Kalender. Sie lieben die „schnellen“ Kurven, den Schuss durch die berühmte Senke namens Eau Rouge mit Vollgas hinauf zur Kemmel-Geraden.

„Das ist Fun“, sagt Nico Hülkenberg am Donnerstag im Fahrerlager, „das ist noch eine richtige Kurve, eine Herausforderung“. Er lächelt und deutet mit einer kleinen Geste unter dem Tisch an, was Steuerkünstler von Format dazu brauchen. Am liebsten im Rennen auch einen trockenen Asphalt. Aber belgische Meteorologen sagen auch dichten Regen voraus für das Sprintrennen am Samstagnachmittag. Die Vorhersage ruft düstere Bilder in Erinnerung. „Es muss sichergestellt werden“, fordert der Franzose Pierre Gasly (Alpine), „dass sich so ein Unfall nicht wiederholt“.