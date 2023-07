Die Freude ist groß beim McLaren-Rennstall in Silverstone: Lando Norris schafft es aufs Podium. Bild: EPA

Noch vor wenigen Wochen ähnelte das Auto einer lahmen Ente. Nun sammelt das Team McLaren in Silverstone mehr Punkte als in neun Formel-1-Rennen zuvor. Was steckt dahinter? Und was bedeutet es für die Zukunft?