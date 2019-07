FAZ Plus Artikel Formel 1 in Silverstone :

Lewis Hamilton kann in Silverstone einen neuen Rekord aufstellen. Die Bestmarke von Michael Schumacher an Grand-Prix-Siegen ist auch nicht mehr so fern. Warum aber wird Hamilton in England nicht vergöttert?

Die Sache ist nicht ganz einfach an diesem Wochenende für die Formel 1 im Allgemeinen und Lewis Hamilton im Besonderen. Das zeigt schon der Sportblock von Radio 2 der British Broadcasting Corporation. Erstens: Im Lord’s Cricket Ground, St John’s Wood, London NW8, spielt England am Sonntag gegen Neuseeland um die Weltmeisterschaft, das erste Finale für die Engländer seit 1992. Zweitens: Am Freitag begann die Weltmeisterschaft der Netball-Spielerinnen in der Bank Arena am Ufer des River Mersey, Liverpool L3. Drittens: Final-Wochenende im All England Lawn Tennis & Croquet Club, Wimbledon, London SW16. Und, ach ja, viertens: der British Grand Prix, Silverstone Circuit, Towcester, Northamptonshire NN12 (15.10 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky).

Die Nummer vier im Land am Wochenende des Heimrennens? Dem Mann mit der 44 auf dem Auto passt das nicht. „Ich verstehe nicht, warum die Organisatoren das Rennen am selben Tag stattfinden lassen wie diese ganzen anderen Ereignisse“, sagt Hamilton in Silverstone. Dabei stehlen weder die Netball-Spielerinnen in Liverpool noch die Kricketer im Lord’s die Aufmerksamkeit der Motorsportfreunde. „Grand Prix sold out“ steht am Freitag auf den Hinweistafeln an der Zufahrt.