Es ist so eine Sache mit den Vergleichen. Sie hinken oft, hier oder da. Sei’s drum: Die Formel 1 erinnert dieser Tage an die Fußball-Bundesliga der vergangenen Jahre. Red Bull eilt vornweg, gleich dem FC Bayern. Weil die Phantasie fehlt, wie der Tabellenführer ins Straucheln kommen und den Titel noch herschenken sollte, blickt man schon zum Ende der Hinrunde auf das, was sich dahinter ereignet. Weil es spannender ist. Man sagt sich: Wie unterhaltsam wäre es, die Verfolger, die so verbissen miteinander ringen, Mercedes, Aston-Martin und Ferrari, fochten um mehr als bloß den zweiten Platz? Wer nicht gewinnt, verliert schließlich. Jedenfalls aus Sicht der Branche.

Vor dem Großen Preis von Großbritannien an diesem Sonntag (16 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) lebt der Kampf um den zweiten Platz in der Formel 1 davon, dass die Autos der Jäger auf den verschiedenen Rennplätzen mal besser, mal schlechter funktionieren. Jüngst in Österreich bremsten die vielen langsamen Kurven Mercedes aus. Die langen Geraden hingegen schmerzten Aston Martin, das fehlende Tempo ist des AMR-23 größte Schwäche.