Formel 1 in Saudi-Arabien : Mick Schumacher nach schwerem Unfall im Krankenhaus

Mick Schumacher hat in der Formel-1-Qualifikation von Saudi-Arabien einen schweren Unfall erlitten. Der 23-Jährige krachte am Samstag im Haas auf dem ultraschnellen Stadtkurs von Dschidda mit hoher Geschwindigkeit seitlich in die Streckenbegrenzung. Das Auto des Sohnes von Rekordweltmeister Michael Schumacher wurde quer über die Strecke geschleudert und kam dann schwer beschädigt zum Stillstand. Die Qualifikation wurde sofort unterbrochen.

Das Medical-Car und der Krankenwagen stoppten an der Unfallstelle, die von den Kameras nun aber gemieden wurde.

Nach Angaben seines Rennstalls war Schumacher kurz nach dem Crash bei Bewusstsein und konnte das Auto verlassen. Er wurde für weitere Untersuchungen ins Streckenhospital gebracht. Auf TV-Bildern war ein Krankenwagen an der Unfallstelle zu sehen gewesen. „Wir hören, dass Mick bei Bewusstsein ist, er ist nun auf dem Weg ins Medical Centre“, teilte der Rennstall mit.

Schumacher hatte den zweiten Qualifying-Abschnitt erreicht und war auch in diesem bis zu dem Unfall vielversprechend unterwegs.

Zuvor war Rekordweltmeister Lewis Hamilton überraschend schon im ersten Durchgang der Qualifikation ausgeschieden. Der britische Mercedes-Pilot kam bei der Jagd auf die besten Startplätze nicht über Rang 16 hinaus. Nur die besten 15 Piloten schaffen es jeweils in die zweite Runde der Qualifikation. „Das tut mir so leid, Jungs“, funkte der 37-Jährige an die Box. Auch für Nico Hülkenberg endete der Arbeitstag frühzeitig. Der Vertreter des corona-infizierten Sebastian Vettel belegte im Aston Martin Rang 18.