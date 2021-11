Aktualisiert am

Hamilton will mehr Einfluss

Formel 1 : Hamilton will mehr Einfluss

„Als Fahrer haben wir nicht die Wahl, wo wir fahren“ sagt Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton zum umstrittenen Rennen in Qatar. Er wünscht sich im Kampf gegen Missstände aller Art mehr meinungsstarke Sportler.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wünscht sich im Kampf gegen Missstände aller Art mehr meinungsstarke Sportler. „Ein Mensch kann nur einen kleinen Unterschied machen, aber zusammen können wir einen Einfluss haben“, sagte der Brite am Donnerstag in Qatar.

Die Austragung des Rennens im Wüstenstaat gilt als umstritten. „Es ist schwer, darüber zu sprechen. Als Fahrer haben wir nicht die Wahl, wo wir fahren“, sagte der siebenmalige Champion und fügte ergänzend an: „Sie machen hier Schritte nach vorne, das wird sich nicht über Nacht verbessern. Es gibt immer noch einen langen Weg zu gehen.“

An diesem Sonntag (15 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) findet erstmals ein Grand Prix der wichtigsten Motorsportserie in Qatar statt. Ein langfristiger Vertrag über zehn Jahre von 2023 an wurde aber bereits abgeschlossen. „Wenn wir hierher kommen, müssen wir darauf aufmerksam machen“, sagte Hamilton, angesprochen auf die schwierige Menschenrechtssituation.