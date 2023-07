Dass ein spinnertes Wochenende droht, schwante der Formel 1 schon am Freitag, allein die Ausmaße übertrafen alles bisher Dagewesene. Während der Qualifikation zum Großen Preis von Österreich annullierten die Regelhüter den Piloten wiederholt ihre Rundenzeiten: in 47 Fällen. Sie kamen kaum nach. Mancher Rennfahrer wähnte sich aufgestiegen in den nächsten Durchgang, ehe er von nachträglich ungültig gewordenen Zeiten ausgebremst wurde und doch ausschied.

„Ehrlich“, schimpfte der spätere Rennsieger Max Verstappen am Funk, „das mit den Track Limits ist ein Witz.“ Weiße, auf den Asphalt lackierte Linien begrenzen, noch vor den Randsteinen, die Rennstrecke zu den Seiten. Wer mit allen vier Reifen jenseits fährt, verstößt gegen die Regeln. Passiert das im Training, verfällt die erzielte Rundenzeit.