Leclerc siegt in Österreich : „Unser Zweikampf geht weiter“

Der Halbzeit-Grand-Prix der Formel 1 verspricht Spannung für die zweite Hälfte. Mit seinem fünften Sieg in der Königsklasse hat der Monegasse Charles Leclerc in einer Zitterpartie wieder Boden auf WM-Spitzenreiter Max Verstappen gut gemacht, der beim Großen Preis von Österreich nur Zweiter werden konnte, weil der zweite Ferrari von Carlos Sainz brennend ausrollte.

In der WM-Wertung liegt Leclerc 38 Zähler zurück auf Rang zwei. In Spielberg gelang Mick Schumacher eine Art Durchbruch. Zum zweiten Mal in einer Woche holte der Deutsche Punkte, mit Rang sechs sein bisher bestes Formel-1-Ergebnis. Sebastian Vettel erlebte im Aston Martin ein weiteres Debakel, er kam als Letzter auf Rang 17 ins Ziel.

Leclerc gnadenlos

Kurz, schnell, knifflig – der Red-Bull-Ring ist wie gemacht für große Duelle vor einer großen Kulisse. Die Titelkandidaten Max Verstappen und Charles Leclerc fühlten sich zumindest zu Beginn des elften WM-Laufs in ihre Kart-Zeit zurückversetzt.

Formel 1 Fahrerwertung

Nach dem verlorenen Start brauchte der Monegasse im Ferrari zehn Runden, bis er den niederländischen Rivalen wieder direkt vor sich hatte. Leclerc, der im Sprintrennen vom Samstag wieder einmal den fehlenden Rückhalt vom Scuderia-Kommandostand hätte beklagen können, ging sofort zum Angriff über. Der zweite Überraschungsangriff glückte – mit einem gnadenlosen Manöver stach er auf der Innenbahn durch und übernahm die Führung.

Schumacher emanzipiert sich

Das nächste enge, aber faire Kurvenduell lieferten sich Lewis Hamilton und Mick Schumacher. Der deutsche Pilot von Haas-Ferrari hatte sich schon im Sprint vom Samstag einen starken Zweikampf mit dem Rekordchampion geliefert und musste ihn erst am Ende ziehen lassen.

Lieber als die Anerkennung wäre Schumacher natürlich ein Punktgewinn gewesen, aber den letzten Zähler hatte Hamilton als Achter kassiert. Auch deshalb, weil der Haas-Rennstall es zuvor versäumt hatte, den schnelleren Schumacher am Teamkollegen Kevin Magnussen vorbei zu winken.

Im Rennen stellte sich die gleiche Situation ein, wieder durfte der Däne anfänglich seine Position behalten – und Hamilton konnte wieder an beiden vorbeiziehen. Doch Schumacher emanzipiert sich mehr und mehr, kann endlich sein Talent zeigen.

Verstappen fehlt der Grip

In der ersten Rennhälfte ging es munter durcheinander, was an den unterschiedlichen Reifenstrategien lag. Max Verstappen kam schon nach 14 Runden in die Box, um frische Pneus zu holen. Der Hinweis auf eine Zwei-Stopp-Strategie, oder eine Finte?

Spitzenreiter Leclerc bekam sicherheitshalber signalisiert, Tempo zu machen, um beim eigenen Boxenstopp das Boxenstopp-Manöver des Niederländers zu kontern und an der Spitze zu bleiben. Leclerc brauchte dringend ein Erfolgserlebnis, um wieder daran glauben zu können, dass er das Titelrennen noch drehen kann.

Bei seinem Boxenhalt in Runde 26 fiel er hinter den Widersacher zurück. Doch er brauchte nur fünf Runden, um sich wieder an die Spitze zu setzen, so viel Geschwindigkeitsüberschuss hatte das rote Auto. Verstappen fluchte über mangelnden Grip, ein weiterer Reifenwechsel direkt nach der Rennhälfte sollte ihn davon erlösen. Aber das blieb nur ein Wunsch.

Vettel ins Kies gedrängt

So konzentrierte sich Verstappen darauf, Lewis Hamilton hinter sich zu halten. Dabei fuhr der Mercedes-Pilot mit einem nach seinem Unfall am Freitag lädierten und eilig neu zusammengebauten Silberpfeil. Die Rolle als Jäger aber liegt dem Briten, er wurde am Ende Dritter. Auch Mick Schumacher kam im Rennverlauf immer besser zurecht, diesmal musste er nicht um Erlaubnis fragen, den Teamkollegen überholen zu dürfen. Er nutzte eine Schwäche von Magnussen aus und schob sich als der klar Schnellere auf den sechsten Rang.

Formel 1 Teamwertung

Sebastian Vettel dagegen blieb mit dem Aston Martin das Pech treu. Vom drittletzten Startplatz hatte sich der Heppenheimer mühsam hochgearbeitet, als der zur Zeit höchst unfallträchtige Pierre Gasly seinen Rennwagen berührte und zum Kreiseln brachte. Der Franzose bekam dafür zwar fünf Sekunden Zeitstrafe, aber Vettels Rennen war damit endgültig zerstört.

Bei Sainz geht der Motor hoch

In der 50. Runde stoppte Charles Leclerc zum zweiten Mal, und musste sich damit wieder hinter Sainz und Verstappen anstellen. Zurück auf der Piste, reihte er sofort eine schnellste Runde an die andere. Keine fünf Runden und er war wieder an Verstappen dran und zog dann zum dritten Mal in diesem Rennen an ihm vorbei.

Carlos Sainz erlebte im zweiten Ferrari einen Schreckmoment. Nach einem Motorschaden 13 Runden vor Schluss stellt er seinen Boliden mit einem brennenden Heck ab. Bitter für den Sieger der Vorwoche, der drauf und dran war, wieder an Verstappen vorbei auf Rang zwei zu ziehen.

Mehr zum Thema 1/

Die anschließende Neu­tralisierung nutzten Leclerc und Verstappen, um frische Reifen für die letzten zehn Runden zu holen. Womit Red Bull wieder eine Siegchance beim Re-Start hatte, zumal Leclerc von einem „merkwürdigen Gefühl“ bei seinem Gaspedal sprach, das offenbar immer wieder stecken blieb. Doch es reichte für den Monegassen. Ferrari bibberte sich zum Sieg – mit nur noch anderthalb Sekunden Vorsprung. „Unser Zweikampf geht weiter“, versprach Verstappen.

Der Formel-1-Boom setzte sich auch in Österreich fort, mit mehr als 300.000 Zuschauern über das Rennwochenende, 105.000 allein am Sonntag. Mit bloßem Auge war zu erkennen, dass etwa die Hälfte davon das niederländische Oranje trug.

Die selbst ernannte „Orange Army“ aber brachte neben der großen Begeisterung und der Party-Stimmung offenbar auch Schattenseiten mit sich. Auf den Tribünen und den Zeltplätzen soll es rassistische, homophobe und sexistische Äußerungen und Vorfälle gegeben haben. Vor allem weibliche Fans beklagten massive Belästigungen. Die Formel 1 hat das in einem Statement sofort verurteilt und Aufklärung angekündigt. Lewis Hamilton zeigte sich „angewidert und enttäuscht“ von diesem Verhalten.