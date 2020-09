Aktualisiert am

Formel 1 in Monza : „Es wird ein Desaster“

Formel 1 in Monza: Charles Leclerc quält sich im Ferrari über die Runden. Bild: EPA

Mercedes vorne, wer sonst? Am Freitag beherrschte das Weltmeister-Team der Formel 1 das Training für den Großen Preis von Italien an diesem Sonntag (15.10 Uhr/im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky) in Monza. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke spielten Lewis Hamilton (1:20,192 Minuten) als Schnellster vor Valtteri Bottas (0,269 Sekunden zurück) wie erwartet die Motorkraft des Silberpfeils aus. 84 Prozent der Streckenlänge werden mit Vollgas gefahren.

Das ist kein Terrain für Antriebsschwache. Ferrari kam zwar mit Charles Leclerc auf Rang acht, Sebastian Vettel wurde Elfter im für beide Piloten sichtbar „schwer zu fahrenden“ SF1000. Aber der Rückstand zu Lewis Hamilton auf der schnellsten Runde betrug 1,3 und 1,5 Sekunden. Überraschend belegte Lando Norris im McLaren den dritten Rang mit fast 0,9 Sekunden Rückstand.

Die Mercedes-Verfolger werden versuchen, im Windschatten der Kollegen beim Qualifikationstraining näher zu kommen. Wer das schafft, spart 0,7 Sekunden. Leclerc ahnt, was im Gedränge des ersten Durchgangs mit zwanzig Autos passieren wird: „Es wird ein Desaster.“