Formel-1-Qualifying in Monza : Leclerc heizt die Feierlaune von Ferrari noch an

Die italienischen Fans brüllen vor Freude. Charles Leclerc startet beim Formel-1-Rennen in Monza von Platz eins. Es ist seine zehnte Pole-Position in dieser Saison – und die überraschendste.

Ein Mann in Gelb strahlte im Revier der Roten: Als Charles Leclerc auf seinen Boliden stieg und die Arme in die Höhe reckte, brüllten die Ferrari-Fans auf der Haupttribüne vor Begeisterung. „Phantastisch“, rief Leclerc ins Mikrophon, „ich wusste, dass das Auto Potential hat, aber es musste alles zusammenpassen.“ Es passte. Und so steht der Monegasse mit seinem Ferrari beim Großen Preis von Italien am Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) auf der Pole-Position.

Es ist seine zehnte in dieser Saison – und die überraschendste. Alles schien auf eine Bestzeit im Qualifikationstraining von Max Verstappen im Red Bull hinauszulaufen. Aber der Weltmeister musste sich mit 0,145 Sekunden Rückstand über die rund 5,793 Kilometer lange Runde geschlagen geben. Zur Freude der Ferraristi kam hinter dem Niederländer der Spanier Carlos Sainz im zweiten Ferrari als Drittschnellster ins Ziel. So nah die beiden Leclerc aber kamen, am Sonntag werden sie weit hinter ihm starten müssen.

Verstappen fällt wegen eines Motorwechsels über die erlaubte Zahl pro Saison (drei) hinaus auf Startposition sieben zurück, Sainz mit einer Reihe weiterer neuer Teile auf Rang 18. Neun Fahrer nahmen die Bestrafung in Kauf, weil sie sich im Königlichen Park ohnehin nicht viel ausrechneten oder wegen der guten Überholchancen auf eine erfolgreiche Aufholjagd setzen. Und so rückt George Russell im Mercedes (6.) in die erste Startreihe vor, gefolgt von Lando Norris (7.) und Daniel Ricciardo (8.), beide im McLaren. Rekordweltmeister Lewis Hamilton fiel als Fünfter des Startplatzrennens in die letzte Startreihe zurück.

Ferrari präsentierte sich in Feierlaune. Gelbe Overalls der Fahrer, eine gelbe Lackierung der Motorhaube sollen an den Bau der Rennstrecke in Monza vor 100 Jahren erinnern. Die Geschichte der Piste zeugt von großen Triumphen und fürchterlichen Tragödien. Geblieben ist neben den Fragmenten früherer Abschnitte mit den Steilkurven links und rechts der Zielgeraden das Gefühl von einer Kultstätte des Motorsports: Monza ist der Tempo-Tempel der Formel 1 mit seinen langen Geraden, unterbrochen von wenigen Schikanen und ein paar schnellen Kurven.

Ferrari-Terrain für viele Jahre. In dieser Saison sah es zunächst nicht danach aus. In Spa-Francorchamps vor zwei Wochen, auf einer ähnlichen Streckencharakteristik, hatte die Scuderia keine Chance gegen Red Bull. Verstappen gewann von Startplatz 14. Aber zumindest beim Geradeauslauf fuhr Ferrari der Konkurrenz am Freitag und Samstag davon, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 349 Kilometern pro Stunde. Im ersten und letzten Sektor war Leclerc auf einer brillant gefahrenen Runde überlegen. Wer soll ihn einfangen?

„Unsere Longruns waren gut“, sagte Verstappen mit Blick auf den rund 300 Kilometer langen Dauerlauf mit hohem Vollgasanteil. Der Champion setzt auf einen schnellen Sprung nach vorne, will sich zügig formatfüllend im Rückspiegel von Leclercs F-75 zeigen. Das könnte gelingen. Aber um am Ferrari vorbei zu kommen, müsste er einen deutlichen Geschwindigkeitsüberschuss auf den Geraden aufbauen vor den Bremszonen. Danach sah es nicht aus. Das Rennen könnte also über strategische Schachzüge entschieden werden, während des ersten, in Monza in der Regel einzigen, Boxenstopps.