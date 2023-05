Da staunten die Formel-1-Fahrer über sich selbst: Kaum Schrott produziert in Monte-Carlo während des Großen Preises von Monaco am Sonntag. Ein Wetterwechsel im letzten Drittel des Rennens, wenn die Piloten nach gut fünfzig von 78 Runden langsam müde werden vor lauter Anspannung, nicht anschlagen zu dürfen, führt in der Regel zu Verkürzungen der sündhaft teuren Rennwagen an allen Ecken und Enden.

Dass Max Verstappen an der Spitze des Feldes über die Verwandlung einer eben noch trocken-griffigen in eine glitschige Piste souverän hinwegfuhr, überraschte niemanden. Piloten wie der Niederländer werden Weltmeister, weil sie schneller und empfindsamer als andere auf ständig wechselnde Bedingungen reagieren. Auf das Nachlassen der Reifenhaftung etwa, auf technische Probleme, auf eine plötzliche Taktikänderung – oder auf einsetzenden Regen. Diese Qualität musste Verstappen nicht mehr beweisen, aber etwas anderes.