Formel-1-Quali in Monaco : Ferrari und ein selbstinszeniertes Drama

Die Mercedes bestätigen beim Startplatzrennen in Monaco ihre Dominanz in der Formel 1. Ferrari sorgt für einen Raunen – und mit einem schweren Fehler für Ärger bei Sebastian Vettels Teamkollegen Charles Leclerc.

Lewis Hamilton sprang auf die Nase seines Silberpfeils, ballte die Faust und brüllte seine Freude heraus. Schnellster des Tages beim wichtigsten Startplatzrennen der Formel-1-Saison: das war dem Briten nach drei Niederlagen gegen seinen Teamkollegen Valtteri Bottas eine besondere Würdigung wert: „Diese Pole-Position bedeutet mir so viel, das war mein stärkster Wunsch.“

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Damit hat der fünfmalige Weltmeister die besten Aussichten, den Großen Preis von Monaco an diesem Sonntag (15.10 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1, bei RTL und Sky) zu gewinnen; und sein Team die Chance, dem fünften Doppelerfolg im sechsten Saisonrennen einen sechsten folgen zu lassen. Bottas belegte, enttäuscht, Rang zwei mit nicht mal einer Zehntelsekunden Rückstand vor Max Verstappen im Red Bull. Damit bestätigte sich die Vorhersage, Ferrari würde auf dem engen, etwa 3,3 Kilometer langen Kurs nur die dritte Kraft sein können. Fast 0,8 Sekunden brauchte Sebastian Vettel auf seiner schnellsten Runde länger als Hamilton, 0,3 Sekunden mehr als Verstappen. „Ich habe alles probiert“, sagte Vettel achselzuckend, „mehr war nicht drin.“ Vielleicht aus seiner Sicht und den Umständen entsprechend.

Aber Ferrari erlebte am Samstag ein selbstinszeniertes Drama. Schon im ersten Durchgang hatte der Hesse mächtig kämpfen müssen. Wegen seines Unfalls am Samstagvormittag in der ersten Kurve (St. Devote) schon nach sieben Runden hatte er während des großen Teils der Trainingsstunde zuschauen müssen, wie sich die Kollegen Runde um Runde auf das Startplatzrennen vorbereiteten. Ein gravierender Nachteil, weil die Annäherung an das physikalische Limit, die Gewöhnung an die Nähe zu den Leitplanken nur mit Praxis zu erfahren ist, peu á peu. Und so kam der Heppenheim nicht in die Gänge zu Beginn des Startplatzrennens, brach seinen zweiten Versuch ab und hatte nur einen einzigen. Vettel auf dem Weg ins Abseits? Ein Nervenspiel.

Denn ein Zwischenfall, ein kleiner Verbremser, „Gelbe Flaggen“ wegen des Missgeschicks eines vorausfahrenden Piloten hätte ihn ausgebremst, ans Ende der Startaufstellung zurückgeworfen. Aber Vettel raste sauber durch die Straßenschluchten und gar zur Bestzeit. Das Raunen im Pressesaal galt wohl seiner Punktlandung, auch auf nicht ausreichend angewärmten Reifen diesen Sprung geschafft zu haben. Aber es vermischte sich mit der Erkenntnis, dass der eine Ferrari-Pilot mit seiner kühnen Tour auf den letzten Drücker den anderen aus dem Rennen geworfen hatte. Leclerc fiel von Rang 15 auf Platz 16 zurück und musste fortan wie vier andere Konkurrenten aus den hinteren Reihen zuschauen.

Was er in den Minuten zuvor auch schon getan hatte. Tatenlos war er in der Garage geblieben. Weil Ferraris Strategen offenbar dachten, die Rundenzeit des Monegasse reiche aus für den Einzug in die zweite Runde. Dem 21-Jährigen wäre es kaum schwer gefallen, Vettel halbwegs zu folgen, wenn dessen Zeit doch für die erstbeste Position reichte. Kopfschüttelnd verließ er die Box: „Ich weiß auch nicht, was da los war. Es gab den Plan, noch einmal rauszufahren.“ Als Sechzehnter lässt sich ein Menge Spektakel im Rennen aufführen. Aber wenn der Grand Prix ohne Zwischenfälle abläuft, wird es Leclerc schwer haben, an Nico Hülkenberg im Renault vorbei zukommen. Der Rheinländer wurde Elfter.