Formel 1 im Fürstentum : Stadtrundfahrt in Monaco mit Spardiktat

Charles Leclerc wählt die Flucht nach vorne. „Druck? Der ist immer da bei Ferrari“, sagt er am Donnerstag in Monte Carlo, „das ist nichts Besonderes.“ Frei übersetzt soll das heißen: Ich halte ihn aus. Also auch die nächste Prüfung nach dem Antriebsschaden am vergangenen Sonntag in Barcelona. In Führung gelegen, ausgefallen, zurückgeworfen: Zweiter in der Fahrerwertung mit sechs Punkten Rückstand hinter Max Verstappen im Red Bull.

Da scheint der Große Preis von Monaco am Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) in Monte Carlo wie gerufen. Ein Heimatrennen, vor der Haustür liegend, über den Schulweg führend. Damals mit dem Tretroller, heute mit rund 160 Kilometern pro Stunde im Schnitt über eine Runde.