Formel 1 in Monaco : Das spannendste, aufregendste Qualifying im gesamten Jahr

Die Kritik am Großen Preis von Monaco wächst, was nicht nur am ungenügenden Sicherheitsstandard liegt. Gleichzeitig werden die Zuschauer in Atem gehalten. In der Hauptrolle: Monegasse Charles Leclerc.

Pole Position: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc startet im Rennen von der Spitze. Bild: Pool via REUTERS

Was hinter ihm geschah, interessierte Charles Leclerc nicht sonderlich. Aber der Blick zurück über die Schulter schadete ihm nicht. Im Gegenteil. Der Crash zum Ende des Qualifikationstrainings für den Großen Preis von Monaco am Sonntag (15.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Formel 1 und bei Sky) illustrierte eher die Brillanz des Monegassen auf seiner Stadtrundfahrt am Samstagnachmittag.

Leclerc fuhr auf die Pole-Position, als Souverän im Fürstentum. Unantastbar wirkte der Sohn der Gemeinde unter den Augen von Fürst Albert I mit gut 0,225 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz und dem Red-Bull-Piloten Sergio Perez. Ob der Mexikaner versucht hatte, auf den letzten Drücker Leclerc noch nahe zu kommen, ihn vielleicht zu verdrängen?

Zwischenfall kurz vor dem Ende

In der Kurve vor dem Tunnel verlor er die Kontrolle über seinen Boliden und prallte mit dem Heck in die Bande. „Er war wohl zu schnell“, sagte Red Bulls Sportchef Helmut Marko dem TV-Sender Sky. Und der nachfolgende Sainz zu langsam, um dem Hindernis auszuweichen. Fahrer unversehrt, aber der blaue und der rote Renner verkeilt. Das mögen die Strategen beider Rennstelle nicht. Neben der Piste gehen sie sich sehr bewusst aus dem Weg. Und so ist die erste Startreihe für Ferrari auch eine Genugtuung, insofern der verbeulte F-75 nicht innerlich schwer beschädigt ist.

Der Zwischenfall kurz vor dem Ende nahm allen folgenden Piloten auf einer fliegenden Runde die Chance zu einer allerletzten Verbesserung. Marko sah seinen Weltmeister Max Verstappen im letzten Moment „auf Augenhöhe“, „er hatte wieder Vertrauen gefunden“. Das behauptete auch der Champion: „Ich glaube, ich war auf dem Weg zum zweiten Platz, dann kam die Rote Flagge.“ Der Beweis für die Umsetzung dieser Hochrechnung ließ sich nicht mehr antreten.

Und Leclerc sah sich seinerseits auch auf Verbesserungstour in diesem Augenblick: „Vor der Roten Flagge war ich etwa 0,2 Sekunden besser, ja, ich war am Limit, aber es wäre eine bessere Zeit geworden.“ 1:11,376 Minuten für gut 3,3 Kilometer, um Zentimeter vorbei an mancher Leit(d)planke, sind hervorragend, auch wenn der Schnellste knapp eine Sekunde über seiner Pole-Position aus dem vergangenen Jahr blieb.

Die Tempoverschleppung lässt sich leicht erklären. Seit dieser Saison müssen die Autos 48 Kilogramm mehr wiegen. Weil zehn Kilogramm die Rundenzeit um knapp 0,2 Sekunden verlängern, führt allein der Gewichtsunterschied zur Verlängerung um eine Sekunde. Von der Wirkung der schwerfälligeren Autos und der Schläge für die Piloten (wegen der steifen Kisten) auf die Fahrbarkeit ganz zu schweigen. Leclerc versöhnte sich mit der fünften Pole-Position im siebten Versuch in diesem Jahr und der besten Aussicht, Verstappen, seinem schärfsten Rivalen um den Titel, am Sonntag die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft (104:110 Punkte) wieder abzunehmen.

Vettel in den Top Ten

Nicht überraschend führte Lando Norris (5.) im McLaren das Verfolgerfeld an, dicht gefolgt von Georg Russell (6./Mercedes), Fernando Alonso (7./Alpine) und dem Rekordmann der Formel 1, Lewis Hamilton (8.). Sebastian Vettel wurde Neunter. Während sein Teamkollege Lance Stroll nicht weit kam (18.), zeigte der viermalige Weltmeister im Aston Martin, was ihn einst an die Spitze führte. Nervenstärke und Steuerkunst. Auf dem Weg in die Runde der letzten Zehn sprang er mitten hinein ins dicht gedrängte Mittelfeld, ein Wettrennen, das nicht den kleinsten Fehler erlaubt. Die Fahrer auf den Plätzen sechs bis zehn trennte nur eine gute Zehntelsekunde.