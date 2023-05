Weltmeister Max Verstappen hat nach einer starken Aufholjagd das Formel-1-Rennen in Miami gewonnen. Der von Platz neun gestartete Red-Bull-Pilot setzte sich am Sonntag im fünften Saisonlauf vor seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Pérez durch. Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien:

„The Sun“: „Man kann ihn nicht stappen“

„Daily Mail“: „Max Verstappen kletterte ziemlich locker das Feld hinauf und schaffte es vom neunten Platz auf die Spitze des Podiums.“

„The Guardian“: „Max Verstappen erlegt Sergio Pérez und holt sich den Sieg in Miami.“

„The Telegraph“: „Max Verstappen stürmt durchs Feld und nimmt Sergio Pérez den Grand-Prix-Sieg in Miami weg.“

Spanien:

„Marca“: „Verstappen macht alle platt.“

„Mundo Deportivo“: „Verstappen, man hat es kommen sehen.“

„As“: „„Mad Max“ holt in Miami vom neunten auf den ersten Platz auf, ohne ins Schwitzen zu kommen.“

Italien:

„Corriere dello Sport“: „Doppelerfolg für Red Bull, während Ferrari nicht über den Fünften hinauskommt.“

„Gazzetta dello Sport“: „Verstappen, der Marsmensch. Er holt sciencefictionmäßig auf und siegt in Miami.“

„Tuttosport“: „Ferrari in Miami hinten, es siegt Verstappen.“

Frankreich:

„L'Équipe“: „Max Verstappen hat das ganze Ensemble lächerlich gemacht, indem er auf eindrucksvolle Art das Rennen für sich entschied.“

Österreich:

„Kronen Zeitung“: „Verstappen: Das schaffte zuletzt F1-Legende Lauda. Was für eine spektakuläre Aufholjagd von Max Verstappen in Miami! Der Red-Bull-Pilot, der am Sonntag nur von Startplatz neun aus ins Rennen gegangen war, flog durchs Feld und schnappte sich am Ende den Sieg.“

„Kurier“: „Verstappen liefert in Miami eine Machtdemonstration“

Schweiz:

„Blick“: „Verstappen-Show in Miami. Der vierte Red-Bull-Doppelsieg im fünften GP 2023.“

„Tages-Anzeiger“: „Es ist eine Machtdemonstration des WM-Führenden sondergleichen.“