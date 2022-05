Crash mit Vettel in Miami : Die schwierige Situation von Mick Schumacher

Mick Schumacher räumt in Miami Sebastian Vettel ab – und bringt sich um die ersehnten ersten Punkte in der Formel 1. Der Druck auf Schumacher wächst. Sein Chef scheint dem Teamkollegen mehr zu vertrauen.

Der Moment, in dem Mick Schumacher zum wohl bittersten Rennen seiner bisherigen Formel-1-Karriere Rede und Antwort stehen muss, ist einer jener Momente, in dem er nicht nur vom Profil und der Stimmlage her sehr an seinen Vater erinnert. Während er erklären soll, wie es nach den so unglücklich – oder unnötig – verlorenen Punkten beim Großen Preis von Miami weitergehen soll, scheint ihn sein Fehler innerlich zu zerfressen.

Die Mundwinkel zucken, und in den Augen blitzt es, während sich der 23-Jährige unter Kontrolle zu bringen versucht. Die Aussage ist dann mehr eine Ansage an den eigenen Ehrgeiz: „Ich werde es mir noch mal anschauen und analysieren. Ich muss künftig verhindern, gegen Ende der Rennen in schwierige Situationen zu kommen.“