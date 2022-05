Schumacher und Vettel crashen : „Als ich ihn sah, war es zu spät“

Max Verstappen ist wieder richtig im Rennen um die Titelverteidigung. Beim ersten Großen Preis von Miami fährt die Nummer Eins im Red Bull seinen zweiten Sieg in Folge ein, vor dem WM-Spitzenreiter Charles Leclerc und dem zweiten Ferrari von Carlos Sainz jr. In der Gesamtwertung liegt der Monegasse noch mit 19 Punkten vor dem Niederländer. Kurz vor dem ersehnten ersten Punktgewinn kollidieren Mick Schumacher und Sebastian Vettel.

„Es war ein hartes Rennen“, sagte Verstappen kurz nach dem Ende, „um so glücklicher bin ich mit diesem Erfolg. So kann es weitergehen.“ Der unterlegene Leclerc sprach von einem „sehr schwierigen Rennen, körperlich“. „Heute hatte Red Bull den Vorteil, was das Tempo betrifft. Wir müssen weiter Druck machen und ich hoffe, dass wir vom nächsten Rennen an (Barcelona am 22. Mai, d. Red.) einen Schritt weiter kommen“, kommentierte Leclerc.

Spannendes Finale

In einem dahin plätschernden Rennen ist es mit dem großzügigen Kolonnenfahren, das völlig im Gegensatz zur grundsätzlichen Dichte im Straßenverkehr von Miami steht, im letzten Viertel vorbei. Lando Norris, der auf der Geraden die Kontrolle über seinen McLaren nach einer Kollision mit Pierre Gasly verliert, sorgt für eine Neutralisierung. Allen, die noch nicht in der Box waren, spielt das in die Hände. Vor allem George Russell im zweiten Mercedes, der als Zwölfter gestartet war und plötzlich Siebter ist. Und Mick Schumacher ist plötzlich Neunter.

Elf Runden vor Schluss ist das Rennen wieder frei, mit geringen Abständen. Darauf hat Miami gewartet: Drama, Baby! Max Verstappen hat plötzlich beide Ferrari wieder ganz nah hinter sich, Perez lauert mit frischen Reifen dahinter. Lewis Hamilton geht gleich an seinem aktuellen Teamkollegen George Russell und dem alten, Valtteri Bottas, vorbei. Charles Leclerc sitzt sofort Verstappen im Nacken, nachdem das DRS-System im Heckflügel aktiviert werden darf.

Alle werden munter, Russell holt sich seinen Platz zurück. Ein einziger Action-Streifen, mit spektakulär traurigem Ausgang für die beiden Deutschen. Mick Schumacher und Sebastian Vettel kollidieren bei einem Überholmanöver. Beide wären in den Punkten gewesen und beide reklamieren Kurve eins für sich. Die Rennkommissare ermitteln. Ganz vorn bleibt alles brav – und beim Alten, Verstappen feiert den dritten Sieg im fünften Rennen.

Schumacher will mit Vettel sprechen

„Doof für beide von uns“, stellte Sebastian Vettel bei Sky zur Kollision mit Mick Schumacher fest. „Tut mir leid, dass wir beide raus sind. Ich dachte, ich hätte die Kurve, wäre vorne gewesen. Als ich ihn sah, war es zu spät“, erklärte der viermalige Weltmeister und ergänzte: „Der achte Platz wäre mindestens drin gewesen.“

Mick Schumacher kündigte bei Sky an, mit Vettel über den Unfall sprechen zu wollen, gab sich aber auch selbstkritisch. „Ich hätte vielleicht später versuchen können, vorbei zu fahren. Ich höre mir seine Sicht der Dinge an“.

Titelfavoriten unter sich

Die erste Startreihe ganz in Rot, die es seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gegeben hat, ist gleich Geschichte im so genannten Miami International Autodrome, dem 5,4 Kilometer langen Parkplatzkurs rund um das Football-Stadion der Miami Dolphins. Gleich in der ersten Schikane geht Max Verstappen außen an Carlos Sainz vorbei, dabei hätte der Spanier die vornehme Aufgabe gehabt, Spitzenreiter Charles Leclerc im Ferrari den Rücken freizuhalten.

Die beiden Titelfavoriten also gleich wieder unter sich. Mit unterschiedlichen Voraussetzungen ihrer Dienstwagen. Die Italiener setzen auf einen neuen Heckflügel, Verstappen hingegen fehlt fast der komplette erster Trainingstag, nachdem der Motor seines Red-Bull-Rennwagen überhitzt hatte. Der Titelverteidiger, schon häufiger gehandicapt in diesem Jahr, kritisierte sein Team darob öffentlich: „Wir dürfen uns das Leben nicht immer selbst schwer machen!" Da bleibt ihm nur die eigene Leichtigkeit.