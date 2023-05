Vier Rennen, vier Siege, drei davon im Doppelpack. Red Bull ist fast perfekt in die zweite Saison der neuen Ära gestartet. Der Plan von Ferrari und Mercedes genau das zu verhindern, ist jetzt bereits grandios gescheitert. Die Herausforderer trennt ein Klassenunterschied zum Titelverteidiger. Ferrari verlor in Baku 21 Sekunden auf Red Bull, Mercedes 46. Mit Aston Martin ist zudem ein neuer Konkurrent da, der aus dem Mittelfeld aufgestiegen ist.

Red Bull lässt nicht viel übrig für die einstigen Gegner. Ferrari und Mercedes haben in ihrer Saisonbilanz jeweils erst ein Podium stehen. Gewinnen ist nur möglich, wenn Red Bull mit beiden Autos ausfällt. Bei Ferrari gleichen Niederlagen dieser Art nationalen Tragödien. Ein ganzes Land will nach 16 Jahren des Wartens auf den WM-Titel wieder belohnt werden. Wer bei der Präsentation des aktuellen Ferrari SF-23 in Maranello anwesend war, hat mitgefühlt, was dieser Erfolg bedeuten würde. Ferrari nahm den Auftrag seiner Tifosi an, doch wie es aussieht, bleibt es bei einem weiteren Jahr mit leeren Versprechungen.