Chaos in der Formel 1 : „Was zum Teufel soll das heißen, rote Flagge?“

Drei Abbrüche, viel Schrott, aber kein Skandal: Max Verstappen gewinnt das Formel-1-Rennen in Melbourne vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Nico Hülkenberg hat Pech – und ist doch zufrieden.

Ein Knaller zum Schluss: Beim Neustart kurz vor dem Ende des Rennens in Melbourne entsteht ein teurer Kohlefaser-Schrottplatz: Hamilton (vorne) kommt unbeschadet davon, Verstappen ist schon durch. Bild: Imago

Der spannendste Podcast in der Formel 1 sind immer noch die Zurufe aus den Cockpits. Der Große Preis von Australien hatte am Sonntag neben den üblichen Klagen über harsche Manöver eines Konkurrenten oder die Zustände der jeweiligen Reifen auch ein paar Ausreißer nach oben zu bieten, auch, was die Stimmlage betraf.

„Was zum Teufel soll das heißen, rote Flagge?“, rief Max Verstappen mit ätzendem Unterton aus dem Red-Bull-Rennwagen, bevor er seines ersten Sieges in Melbourne sicher sein konnte. Branchen-Senior Fernando Alonso steuerte ein „Was für eine bescheuerte Regel“ bei, ehe er hinter dem Mercedes des wieder erstarkten Lewis Hamilton zum dritten Mal in dieser Saison mit dem Aston Martin Dritter wurde.