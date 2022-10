Formel 1 in Suzuka : Ein Höllenritt aus Liebe

Nach 1090 Tagen ist die Formel 1 zurück in Japan. Die Strecke in Suzuka ist Kult, Max Verstappen könnte dort wieder Weltmeister werden – und doch droht ihm und Red Bull Ungemach.

Eins, zwei oder drei? In der Boxengasse des Suzuka International Racing Course sind die Vettels zu dritt. Einer mit pinkem Helm, einer mit weißem samt schwarz-rot-goldenen Streifen und einer mit Stirnband. Letzterer ist der echte, was sich an der Björn-Borg-Haarpracht leicht erkennen lässt. Die anderen beiden sind japanische Fans, die ihr Idol täuschend echt kopiert haben. Bis hin zum selbstgenähten grünen Rennanzug.

Wer an Leidenschaft und Formel 1 denkt, dem fallen Orte wie Monza und Silver­stone ein. Aber wer dahin möchte, wo Kult und Herz der Königsklasse zu Hause sind, der muss zur liegenden Asphalt-Acht an die Ise-Bucht reisen. 1090 Tage musste der Top-Motorsport auf sein Abenteuer Japan verzichten. Fans und Fahrer sind gleichermaßen erleichtert, die große Liebe beruht auf Gegenseitigkeit.